PAGÉ, Soeur Thérèse

(Communauté des Ursulines)



Aux Jardins d'Évangeline, le 23 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, dont 70 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Thérèse Pagé, (Marie-Thérèse), fille de feu monsieur Paul-Émile Pagé et de feu dame Mary Theresa Noonan. Elle était native de Québec.L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Thérèse laisse dans le deuil ses frères, sœur et belles-sœurs: François (Marina Thibault), Gerry, Lucy (Daniel Brasey) et Diane Simard. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Elle a rejoint pour une éternité paisible John Pagé, Lewis Pagé et Fernande Pagé. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison de soins des Jardins d'Évangeline) qui a accompagné Sœur Thérèse avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Thérèse ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8.