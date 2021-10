ROY, Roland



Au CHSLD de Cap-Chat, le 19 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roland Roy, époux de feu madame Marie-Paule Vallée, fils de feu monsieur Adrien Roy et de feu madame Anne- Marie Harrisson. Il demeurait à Cap-Chat. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Ronald), Doria (Guylaine), Bruno (Sonia), Steve (Valérie), Robert (Guillaume) et François (Lise); ses petits-enfants: Ève, Chloé, Daryl, Ismaël et Xavier; ses frères et sa soeur: Roméo, Zénon, Denis, Ghislaine et leurs conjoints; ainsi que de nombreux parents et amis.Les services professionnels ont été confiés à lade Cap-Chat418 786-5566Le personnel des Maisons funéraires Judes Landry et fils offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux gens éprouvés.