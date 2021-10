Chacun a droit à son opinion

Pendant la pandémie, j’ai trouvé irritant l’acharnement de certains à exiger la vaccination obligatoire pour tous. Comme si en dehors de celle-ci nous n’allions pas nous sortir du fameux tunnel dans lequel nous étions engagés. Je suis la mère de deux enfants affectés par des maladies congénitales. Je me suis sentie pressée, pour ne pas dire pressurisée de toutes parts par des proches qui me reprochaient de mettre la vie de mes enfants en péril, alors que le péril résidait plus dans l’inoculation d’une substance nuisible pour eux.

Je ne sais pas pourquoi personne ne veut reconnaître mon droit à parler pour mes enfants, mon droit à vouloir le meilleur pour eux, alors que je pense que ce meilleur réside justement dans l’absence de vaccination. Dès que j’ouvre la bouche dans ma famille, je sens que personne ne veut m’écouter, comme si ce que j’allais dire était un poison que je voulais leur inoculer à petites doses.

Mon but n’est certainement pas de convaincre quiconque du bien-fondé de ne pas se faire vacciner. Il serait plutôt de leur faire savoir que mes enfants et moi-même n’allons pas nous faire vacciner pour des raisons qui nous concernent. Tout comme je respecte leur désir de vaccin, pourquoi ne respectent-ils pas mon désir de non-vaccin ? Pour bien s’entendre dans la vie, ne serait-il pas plus logique d’y aller selon le principe du donnant-donnant, plutôt que sur le principe de celui qui édicte et de celui qui se soumet ?

Déjà qu’à cause de ma décision je me prive d’un paquet d’affaires auxquelles je ne peux pas accéder. Pourquoi faut-il en plus que je me tape tous les donneurs de leçons qui pensent détenir la vérité alors qu’ils n’ont que de faibles connaissances en science ? Mes raisons de refuser ce vaccin sont basées sur des réalités qui ne sont pas celles de tous ces pseudo détenteurs de vérité et ça me fait c...r !

Une mère certaine d’avoir raison

J’aurais préféré que votre signature soit autre, parce que sur ce type de sujet, il faut éviter de cristalliser son opinion, alors que vous cristallisez la vôtre de façon évidente. Ceci étant dit, votre lettre m’interpelle à plusieurs égards. Quelle compétence scientifique avez-vous pour affirmer que vos enfants ne pourraient supporter le vaccin contre la COVID ? Est-ce que leur médecin est garant de ce que vous affirmez ? Ces derniers ont-ils l’âge de décider par eux-mêmes ? Et si oui, quelle place tient leur opinion dans votre décision ? Désolée, mais quand on est conscient, comme je le suis, de l’importance de l’immunité collective que procure le vaccin, une déclaration comme la vôtre a besoin de certains éclaircissements avant d’être crue d’emblée.