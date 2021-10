Cocktail-bénéfice pour les enfants de la basse-ville

Le Centre Durocher présentera son traditionnel cocktail-bénéfice en édition virtuelle, le 3 novembre prochain, à 18 h, sous la présidence d’honneur de Marc-Vincent Morel-Girard, vice-président Associé Entreprises - Québec de la Banque Nationale.

Cette 47e édition transmettra des témoignages et mettra de l’avant la vie communautaire du Centre Durocher. L’événement promet une ambiance animée et proposera un encan interactif ouvert à tous.

Avec la pandémie de la COVID-19 qui persiste, le Centre Durocher a besoin d’appuis financiers pour réaliser sa mission auprès des personnes vulnérables en leur offrant un accès à des activités gratuites ou à moindre coût. C’est grâce au cocktail-bénéfice que les enfants auront accès à diverses activités éducatives, culturelles, sportives et physiques où ils pourront se dépenser de façon saine et sécuritaire.

L’organisme permet de contrer l’enracinement de la pauvreté afin que les enfants deviennent des adultes signifiants. «Il est important de faire la différence dans leurs vies en soutenant cette campagne de levée de fonds. Votre implication contribuera ainsi à la poursuite de leur raison d’être», indique Marc-Vincent Morel-Girard, président d’honneur du 47e cocktail-bénéfice.

À propos du Centre Durocher

Le Centre Durocher est un organisme à but non lucratif situé dans le quartier Saint-Sauveur. Véritable milieu de vie, depuis 1950, il vient en aide aux enfants et aux personnes moins favorisées de la basse-ville de Québec. C’est un espace de prévention et d’éducation populaire qui apporte du soutien aux personnes en difficulté. C’est aussi un milieu d’accueil inclusif qui permet de tisser des liens entre des personnes de multiples origines, milieux et générations tout en brisant l’isolement. Sa mission est d’ainsi améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

► Pour de plus amples renseignements, pour faire un don ou pour participer au cocktail-bénéfice: cocktail.centredurocher.org.