Comment un médecin peut-il prioriser sa famille?

Cette semaine à la radio, c’est ainsi qu’une femme médecin a répondu en quelque sorte au premier ministre Legault qui reprochait aux médecins de famille de ne pas accepter suffisamment de patients.

Comment un médecin qui par définition doit soigner les malades en urgence peut-il croire que sa famille passe avant tout ? Qu’il change de métier. Comment des politiciens et d’autres personnes qui pratiquent un métier qui exige d’être hors de son foyer familial peuvent-ils répondre de la sorte ?

D’autres types de travailleurs qui ont subi le confinement depuis plus d’un an et demi et donc astreints à travailler au foyer découvrent le plaisir de rester chez eux et ne souhaitent plus se déplacer pour travailler au bureau.

Les banlieusards apprécient maintenant l’immense avantage de ne pas être coincés dans les embouteillages et des urbains soumis à la reconstruction interminable de Montréal et ses loyers hors de prix ont décidé de s’exiler à la campagne lorsque leur type d’activité le leur permet.

Retombées troublantes

C’est ici que le beau rêve de la conciliation travail-famille en prend pour son rhume. Il faut parler de rêve, même si cela choque les esprits. Et au lieu de se réfugier dans le déni, on doit s’interroger sur les retombées physiques et psychologiques de cette conciliation par définition boiteuse.

Il n’y aura jamais assez de garderies. D’ailleurs, le nombre de parents qui souhaiteraient qu’elles restent ouvertes sept jours sur sept ne cesse de croître. On sait que certains parents trop occupés voudraient même des pensionnats pour les tout-petits afin de prendre congé brièvement de leurs enfants.

La conciliation famille-travail serait sans doute moins problématique si l’éclatement des familles était moins fréquent. Et il n’y a pas que des couples qui se séparent. Cela arrive aussi à des fratries, aux parents et aux grands-parents. À une époque reculée, la famille élargie assurait un relais aux parents débordés.

Il faut bien reconnaître que la structure traditionnelle de la famille avec la mère au foyer avait quelques avantages. Pour les enfants avant tout. Précisons que ce temps est révolu au cas où des lecteurs à la tête légère y verraient une quelconque nostalgie.

Illusions

Mais les faits sont là. Il y a des métiers et des professions où la conciliation famille-travail est un véritable problème. Ne vouloir avoir que des avantages sans aucun inconvénient, c’est tout simplement se bercer d’illusions.

Les médecins, par exemple, ne peuvent se permettre de sous-estimer les contraintes rattachées à leur spécialisation et leur pratique. La rémunération qui leur est attribuée exige de leur part une acceptation de hautes responsabilités, ne l’oublions pas.

La conciliation travail-famille doit être revue et corrigée. La pandémie et le confinement ont ébranlé nos pratiques en matière de travail. Leur remise en question est déjà en cours depuis un moment.

Aux États-Unis, on commence à constater un nouveau phénomène : un nombre grandissant de travailleurs dans plusieurs secteurs démissionnent de leur travail à la recherche d’une qualité de vie plus compatible avec leur nouvelle vision de la vie familiale. Qui aurait prévu que ce changement de cap serait le fruit de la sacrée pandémie qui fait trembler la terre ?