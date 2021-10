Costco hausse son salaire d’entrée

Les géants américains sortent des arguments financiers de poids pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. La chaîne Costco a augmenté de 1 $ l’heure le salaire minimum pour ses employés au Canada. Il s’agit d’une deuxième hausse en moins d’un an.

« Effectivement, depuis le 25 octobre, notre salaire d’entrée chez Costco a monté de 16 $ à 17 $ l’heure », a confirmé au Journal le vice-président au marketing, Martin Groleau. « On le fait parce que nos employés le méritent et on s’adapte à ce que nous avons de besoin dans le marché », ajoute-t-il.

En mars, après avoir mis fin à ses primes COVID-19, le géant du commerce de détail avait également augmenté son taux horaire de 1 $. Les employés ont aussi droit à une prime supplémentaire de 4 $ l’heure le dimanche.

Cette nouvelle augmentation s’applique toutefois seulement aux travailleurs qui étaient au premier échelon salarial. Au Canada, Costco compte plus de 40 000 salariés, dont plus de 8000 dans la province.

Cette décision de l’enseigne arrive alors qu’Amazon souhaite prendre de plus en plus de place au Québec avec la construction de nouveaux centres.

Ce géant américain a justement inauguré, mercredi, à Coteau-du-Lac, en Montérégie, son plus grand centre de tri robotique au pays. En septembre, Amazon a aussi annoncé une hausse de son salaire minimum pour ses employés en première ligne. Il est maintenant de 17 $ à 21,65 $ l’heure.

Costco Canada a répondu au Journal ne pas prendre ses décisions en fonction de ses concurrents. Réputée comme étant un détaillant généreux, la chaîne a un taux de roulement de son personnel beaucoup plus faible que la moyenne de l’industrie. Un travailleur à taux horaire y demeure en moyenne huit ans.

Plus généreux que Québec

Après six ans, un caissier dans un entrepôt gagne plus de 60 000 $. Pour les salariés au sommet de l’échelle salariale, ils reçoivent un montant forfaitaire deux fois par année. Le salaire moyen est d’environ 25,00 $ l’heure.

En l’espace d’un an, Costco aura bonifié son salaire plancher de 13,3 %. Pendant ce temps, au Québec, il est passé de 13,10 $ l’heure à 13,50 $ le 1er mai dernier, un bond d’environ 3 %. Depuis que le gouvernement Legault est en poste, le salaire minimum a grimpé de 8 %.

Cette semaine, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a laissé entendre que le salaire minimum est à la veille de connaître « une hausse importante » au Québec. On ne sait pas encore quelle sera l’augmentation pour le printemps prochain.

M. Boulet réagissait aux propos du président du conseil d’administration de Cogeco, Louis Audet, qui souhaite un salaire minimum à 20 $ l’heure.

« Dans les cinq dernières années, c’est au Québec que le salaire minimum a augmenté le plus à travers le Canada », a indiqué, hier, le ministre au micro du 98,5 FM.

AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM EN 2021 CHEZ COSTCO

De 15 $ à 17 $ l’heure (deux augmentations de 1 $)

(deux augmentations de 1 $) Bond total de 13,3 %

AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM EN 2021 AU QUÉBEC