COVID-19: 511 nouveaux cas au Québec

La province a recensé 511 infections ainsi qu’un décès, portant son bilan cumulatif en 20 mois de pandémie à 424 802 cas et à 11 491 pertes de vie. Les deux jours précédents, 478 cas avaient été rapportés.

Les hospitalisations ont diminué (250, -4), après 20 entrées et 24 sorties. Aux soins intensifs, la pression demeure stable (68, +1), à la suite de sept entrées et de six sorties.

En Ontario, où l’on s’approche des 600 000 cas cumulés, 419 autres personnes ont contracté la COVID-19, selon les données partagées vendredi. Aucun décès n’a toutefois été comptabilité. À ce jour, la province la plus peuplée au pays compte à son actif 599 259 cas et 9865 décès. Les hospitalisations ont augmenté (211, +14), mais il y a eu baisse aux soins intensifs (130, -2).

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 OCTOBRE 2021

- 424 802 personnes infectées (+511)

- 11 491 décès (+1)

- 250 personnes hospitalisées (-4)

*20 nouvelles entrées

*24 nouvelles sorties

- 68 personnes aux soins intensifs (+1)

*7 nouvelles entrées

*6 nouvelles sorties

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 452 pour un total de 13 288 262

- 13 844 doses administrées s'ajoutent, soit 12 641 dans les dernières 24 heures et 1 203 avant le 28 octobre, pour un total de 13 223 559 doses administrées au Québec.

- Hors Québec, ce sont 216 656 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 440 215 doses reçues par les Québécois.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 4322

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 413

Capitale-Nationale : 34 705

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 17 650

Estrie : 17 373

Montréal : 148 876

Outaouais : 14 256

Abitibi-Témiscamingue : 1276

Côte-Nord : 706

Nord-du-Québec : 137

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2250

Chaudière-Appalaches : 22 262

Laval : 37 091

Lanaudière : 27 335

Laurentides : 25 186

Montérégie : 58 403

Nunavik : 207

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 143

Hors Québec: 1207

Région à déterminer: 4

Total: 424 802 cas confirmés

DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 54

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 272

Capitale-Nationale : 1135

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 571

Estrie : 372

Montréal : 4835

Outaouais : 223

Abitibi-Témiscamingue : 10

Côte-Nord : 5

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 48

Chaudière-Appalaches : 378

Laval : 937

Lanaudière : 531

Laurentides : 529

Montérégie : 1585

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Hors Québec : 1

Région à déterminer: 0

Total: 11 491 décès

La situation au Canada:

Ontario: 599 259 cas (9865 décès)

Québec: 424 802 cas (11 491 décès)

Alberta: 322 386 cas (3085 décès)

Colombie-Britannique: 204 330 cas (2147 décès)

Saskatchewan: 77 067 cas (843 décès)

Manitoba: 63 212 cas (1244 décès)

Nouvelle-Écosse: 7328 cas (100 décès)

Nouveau-Brunswick: 6332 cas (114 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1984 cas (16 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1860 cas (10 décès)

Yukon: 913 cas (10 décès)

Nunavut: 674 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 317 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 710 477 cas (28 929 décès)