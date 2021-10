Des bières d’ici aux saveurs d'automne

Mettant en valeur grains, herbes aromatiques et fruits et légumes, la bière reflète le terroir et ses saisons, au gré des récoltes et des traditions.

Tandis que l’automne avance, la nature se pare de couleurs flamboyantes et le temps se rafraîchit. Nos envies changent alors, nous portant vers des bières plus fortes, aux saveurs riches et épicées. Fumées, aromatisées aux pommes, à la citrouille, à la betterave, au marc de raisin, ou même aux huîtres, voici dix suggestions de bières d’automne.

La Rousse de Pointe-à-Corbeau

Photo courtoisie

Cette nouvelle rousse, brassée par Unibroue, à Chambly, est inspirée du style lager viennoise. À son parfum malté de pain légèrement grillé s’ajoutent les délicats arômes d’agrumes des houblons, évoquant l’orange et le pamplemousse, pour une bière tout en douceur. 5,2 % d’alcool.

Stout aux huîtres

Photo courtoisie

Tout juste sortie en canette, la stout aux huîtres de la Microbrasserie L’Apothicaire de Saint-Jacques est un délice, à déguster avec ou sans huîtres ! Cette bière de tradition anglaise allie une texture moelleuse à des notes minérales et salines. 5 % d’alcool.

Dùn Èideann

Photo courtoisie

Bière brune maltée aux effluves de pain grillé, la réconfortante Dùn Èideann de la Brasserie artisanale Albion, de Joliette, est une scotch ale d’inspiration 120 shillings, mûrie 6 mois. Elle titre 10 % d’alcool et a un potentiel de maturation de 3 ans.

Miss Beety

Photo courtoisie

La surprenante Miss Beety, des Brasseurs de Montebello, est une ale ambrée, légèrement épicée et fruitée, concoctée à partir de betteraves. Elle présente une texture légèrement veloutée, grâce à un ajout d’avoine. 4,1 % d’alcool.

Saison Macérée

Photo courtoisie

La chic Saison Macérée de la Microbrasserie Le Castor, de Rigaud, est un assemblage de saison élevée en fût de vin, reposée sur marc de raisin biologique du vignoble Les Pervenches. Dans sa version marc de pinot noir ou marc de chardonnay, elle dévoile un doux pétillant et une légère acidité. 6,2 % d’alcool.

Coteaux Riesling 2021

Photo courtoisie

Tout juste lancée par La Barberie, de Québec, la Coteaux Riesling 2021 est une bière aux levures sauvages, brassée à partir de marc de riesling du Vignoble Sainte-Pétronille et affinée 6 mois en barrique de chardonnay. Pétillante et acidulée, elle titre 8 % d’alcool.

Boson de Higgs

Photo courtoisie

La Boson de Higgs, de la Microbrasserie Hopfenstark, de Lavaltrie, est une bière expérimentale, entre la berliner weiss, la rauchbier et la saison. Elle dévoile des arômes sucrés de blé, et une saveur légèrement fumée. Faible en alcool avec 3,8 %.

Brown ale à la courge Jarrahdale

Photo courtoisie

Brown ale onctueuse, cette bière de la Microbrasserie L’Alchimiste, de Joliette, est brassée à partir de courges de La Courgerie, dont on reconnaît bien les arômes fruités et caramélisés et la texture veloutée. 6 % d’alcool.

Récolte du Verger

Photo courtoisie

Brassée à partir des pommes du verger de la Cabane à sucre Constantin, de Saint-Eustache, qui vient d’inaugurer la Microbrasserie Route 8, la Récolte du Verger est une bière forte de style ale d’inspiration belge. Fruitée et légèrement acidulée, elle titre 6 % d’alcool.

L’Argouille

Photo courtoisie

L’Argouille est une bière de type saison, brassée par la Micro-brasserie La Forge du Malt, de Trois-Rivières, à partir de citrouille et d’argouse, cette petite baie orange acidulée. Intrigante et pleine de saveur, la jolie rousse est offerte en édition limitée. Il ne faut pas la manquer ! 5,2 % d’alcool.