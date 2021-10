Deux Québécois font pousser la plus grosse citrouille du pays

Un père et sa fille de la Montérégie n’en croyaient pas leurs yeux quand ils ont su que leur citrouille géante de 2006,5 livres venait de fracasser un record canadien ce mois-ci.

«Quand on a vu sur la balance son poids, je ne pouvais pas y croire. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Ça fait des années qu’on voulait une citrouille de plus d’une tonne», raconte au Journal Kelsey Bryson,âgée de 22 ans.

Photo Courtoisie

Elle et son père Jim, qui vivent à près d’une heure de Montréal dans la municipalité d’Ormstown, font pousser des citrouilles géantes depuis plus d’une décennie.

Chaque automne, le duo se rend au concours de citrouilles et de légumes géants à Woodbridge en Ontario. Kelsey Bryson assure que cette année restera mémorable en raison de son record battu pour sa citrouille géante la plus lourde au pays.

«C’est fou de savoir qu’on a la première citrouille de plus de 2000 livres au Canada. La compétition est féroce de plus en plus. Beaucoup de gens s’intéressent aux citrouilles géantes au Québec. Aussi, le record de poids pour les citrouilles est de plus en plus gros chaque année», explique la jeune femme.

Recette secrète?

Kelsey et Jim Bryson ont utilisé une méthode plutôt particulière pour obtenir leur citrouille géante.

«On met entre autres du sirop d’érable dans la terre. Ça surprend les gens, mais ça aide vraiment avec les bactéries. C’est une idée de mon père qui produit aussi du sirop», soutient Mme Bryson.

Courtoisie

Parmi ses autres secrets pour obtenir une citrouille de 2006 livres, elle confie n’avoir jamais labouré la terre de son jardin.

La famille Bryson veut maintenant battre un record du monde. Ce dernier a été réalisé en Italie ce mois-ci avec une citrouille qui pesait 2,702 livres, selon le Guinness World Records.

«Il me manque seulement près de 700 livres», lance en ricanant Kelsey Bryson.