Football collégial: saison régulière parfaite des Titans

Les Titans de Limoilou ont joué un match sans faille sur la route pour facilement l’emporter 44-7 au domicile des Faucons de Lévis devant 550 spectateurs. La troupe de Dave Parent termine le calendrier régulier avec huit victoires en autant de sorties pour la première fois de leur histoire en division un.

• À lire aussi: Football collégial: Pierre-Alain Bouffard quitte le nid des Faucons

«On prend ça un match à la fois et je voulais entrer dans les séries éliminatoires de la bonne façon et c’est exactement ce qui s’est produit. Je suis fier de nos gars, mais on a encore beaucoup de choses à accomplir», mentionne l’entraîneur-chef victorieux Dave Parent.

Après avoir vu les Faucons prendre les devants 7-0 avec une belle course du quart-arrière Justin Quirion au premier quart, les visiteurs se sont véritablement imposés par la suite.

Avec une égalité 7-7 au deuxième quart, le porteur de ballon Olivier Savard a pris les choses en main avec une longue course de 81 verges pour le majeur. Il a décidé d’en remettre juste avant la fin de la demie avec une course de 31 verges pour son deuxième touché de la rencontre. Un majeur qui brisait définitivement les reins de la formation lévisienne avec un score à la demie de 30 à 7 en faveur des Titans.

«Ils ont beaucoup blitzé en début de match et ça pris un certain temps avant que l’on s’ajuste. Quand tu amènes de la pression, tu deviens vulnérable sur les longs jeux et c’est exactement ce qui est arrivé. Ma longue course a simplement servi d’étincelle à l’équipe», mentionne celui qui a terminé sa journée de boulot avec 172 verges en 12 petites courses.

La deuxième demie a laissé place à la défensive hermétique de Limoilou qui a continué à fermer la porte à l’équipe hôtesse. Les Titans auront marqué 44 points sans riposte durant la rencontre.

Des visiteurs coriaces

Les séries éliminatoires débutent la semaine prochaine en division un et les Spartiates du Vieux-Montréal seront les visiteurs au terrain Gérard-Chiquette. Certains connaisseurs du circuit estiment que la formation montréalaise pourrait en faire voir de toutes les couleurs aux Titans puisqu’ils n’auront pas vu un adversaire aussi athlétique de toute la saison.

«C’est la beauté de notre ligue. On a décidé de croiser avec l’autre division et c’est parfait comme ça. La meilleure équipe va aller jusqu’au bout comme ça doit l’être. C’est certain qu’ils ont des bons athlètes, mais on sera à domicile et on joue toujours avec une coche de plus à la maison», termine Parent fort satisfait de l’effort de sa troupe.

L’espoir renaît

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef des Faucons Pierre-Alain Bouffard était confiant de voir son équipe rebondir la semaine prochaine en séries éliminatoires.

«On a bien commencé le match, mais les Titans ont beaucoup mieux exécuté par la suite. Ils ont une méchante bonne équipe.»

La formation lévisienne risque de retrouver André-Grasset ou Vanier sur son chemin. Les Faucons seront fixés sur leur sort après les parties de demain, mais la situation potentielle n’effraie pas le pilote qui en est à sa dernière saison.

«On était sur une bonne lancée avant ce soir et j’ai confiance qu’on se présente de la bonne façon la semaine prochaine. Selon moi, le football est plus fort dans notre section», termine le dirigeant avec le sourire, pour répondre à la perception de ceux qui pensent que la section Sud-Ouest est plus forte.

À voir aussi