Gala en mode ciné-parc!

Quelque 300 personnes se sont réunies récemment, dans leur voiture, au pied de la chute Montmorency, pour un ciné-parc hors du commun. Les noms des 39 bénéficiaires des bourses jeunesse de la Caisse des Chutes Montmorency ont été dévoilés, pour un total de 42 000$. L’ambiance magique de la chute Montmorency et la nostalgie du ciné-parc ont contribué à donner une autre dimension au gala. Parmi les lauréats, notons que la bourse Coup de cœur André Gagné de 2000$ a été remportée par Anne O’Neill Readman, une étudiante au baccalauréat en design de mode. Pour leur part, Audrey Servant Berger, Dylan Langlais, Philippe Baillargeon et Roxane Rousseau ont reçu des bourses de 500$ chacun à titre de Personnalités Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Julie Vignola, députée bloquiste de la circonscription de Beauport-Limoilou; Cindy Pouliot Desmarais, conseillère communication et vie associative et organisatrice de la soirée; Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency.

Secrets des profondeurs

Photo courtoisie

Michel L’Hébreux, directeur d’école à la retraite et qui a prononcé plus de 2000 conférences sur l’histoire du pont de Québec, a récemment eu le plaisir de participer au tournage d’un documentaire pour la série télévisée Secrets des profondeurs, qui avait pour but de prendre, pour la première fois, des images des vestiges du pont de Québec, qui s’est écroulé en 1907, (qui se trouvent encore aujourd’hui sous l’eau), et aussi de voir la travée centrale qui est au fond du fleuve depuis 1916. L’équipe de tournage s’est également rendue chez lui pour l’entendre raconter les circonstances de ces deux catastrophes et présenter plusieurs objets liés à l’histoire du pont de Québec. Vous pourrez suivre la deuxième saison de Secrets des profondeurs au printemps 2022 sur UNIS tv. Sur la photo, Michel L’Hébreux est entouré du réputé plongeur Mario Cyr (à gauche) et de l’historien maritime Samuel Côté.

Nouvelle DG à l’Académie Saint-Louis

Photo courtoisie

Bravo à Ann Webber (photo) qui vient d’être nommée au poste de directrice générale de l’Académie Saint-Louis. Titulaire d’un baccalauréat en orthopédagogie et d’une maîtrise en administration scolaire, Mme Webber cumule plus de quinze ans d’expérience en gestion d’établissements scolaires. C’est en 2017 qu’elle s’est jointe à l’équipe de l’Académie Saint-Louis comme directrice des services aux élèves. Elle a ensuite été nommée à la direction du pavillon secondaire de l’établissement en 2018, un poste qu’elle occupe depuis. Auparavant, elle a occupé pendant plus de dix ans un poste au sein de la haute direction de l’Externat Sacré-Cœur, où elle a également été enseignante et orthopédagogue. Mme Webber succédera, au printemps 2022, à Mireille Guay, qui demeurera en poste jusqu’à la fin du mois de juin afin d’assurer une transition efficace.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 octobre 2020, un terroriste tue trois personnes dans la basilique de Nice (Alpes-Maritimes) en France. L'enquête a établi qu'il envisageait de mener une autre attaque, dans la capitale.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lance Stroll (photo), pilote québécois de Formule 1 (chez Aston Martin), 23 ans... Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 34 ans... Winona Ryder, actrice américaine, 50 ans... Kate Jackson, actrice de télé (Drôles de dames), 73 ans... Claude Brochu, président des Expos de Montréal (1986-98) 77 ans... Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 73 ans... Louis Paquet, conseiller en placement retraité de la Financière Banque Nationale.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 octobre 2020: Travis Roy (photo), 45 ans, auteur et philanthrope, paralysé à la suite d’une chute 11 secondes seulement après le début de sa première présence au hockey universitaire américain en 1995... 2019: John Witherspoon, 77 ans, acteur américain qui a joué dans une quarantaine de films... 2018: Dave Duncan, 85 ans, écrivain canadien... 2017: Richard Hambleton, 65 ans, peintre et graveur canadien... 2016: Paule Daveluy, 97 ans, écrivaine québécoise considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse... 2014: Me Raynold Langlois, 73 ans, associé-fondateur, du cabinet Langlois Kronström Desjardins (LKD) ... 2013: Robert Boulinguez, 86 ans, pionnier du télé-câble à Québec et du téléavertisseur (Mini-Page)... 2010: Jim Hunter, 71 ans, VP aux communications NASCAR... 2007: Jean-Léon Marquis, 81 ans, maire de Rivière-du-Loup de 1983 à 1991... 2005: Pierre Therrien, 62 ans, membre des Classels... 1989: Alcide Ouellet, 65 ans, la voix de la météo à la radio de Radio-Canada... 1981: Georges Brassens, 60 ans, auteur-compositeur-interprète français.