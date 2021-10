Greyhound Lines et Amtrak desserviront de nouveau Montréal

Après 18 mois d’interruption liée à la pandémie de COVID-19, Greyhound Lines et Amtrak vont remettre progressivement en service leurs autobus et leurs trains à destination de Montréal au début du mois prochain, à l’occasion de la réouverture des frontières terrestres américaines.

Les autobus de Greyhound Lines et les trains d’Amtrak n’ont pas desservi la métropole québécoise depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Selon la publication spécialisée Mass Transit, les deux entreprises américaines vont aussi desservir à nouveau Toronto et Vancouver, deux autres importants marchés.

Greyhound Lines a recommencé à vendre des billets mardi dernier, selon Mass Transit. Ceux-ci pourront être honorés à partir du 8 novembre.

Pour Amtrak, aucune date officielle de retour n’a encore été communiquée.

En plus de desservir les gens qui se déplacent pour de longs trajets, les autobus et les trains permettent aux Américains de circuler entre les villes, y compris les jeunes et les personnes âgées.

Les Américains adéquatement vaccinés peuvent entrer au Canada depuis le début août. Les frontières aériennes et terrestres des États-Unis ouvriront pour leur part le 8 novembre aux voyageurs entièrement vaccinés.