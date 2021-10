Hull surveille «Ovi»

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’Alex Ovechkin subtilise le quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Brett Hull.

Le capitaine des Capitals de Washington connait un excellent début de saison au chapitre des filets inscrits. Avant son match de vendredi contre les Coyotes de l’Arizona, Ovi avait fait mouche à huit reprises en sept parties cette saison. Son compteur est présentement à 738 buts, ce qui représente trois buts de moins que le total de Hull.

«Ce n’est pas comme si j’attendais ça, mais je sais très bien qu’il va me surpasser, a affirmé Hull au site web de la LNH, jeudi. Ce sera quand même cool d’être dans le top 5.»

Au courant de sa longue carrière de 1269 parties, «The Golden Brett» a touché la cible 741 fois, lui qui a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Blues de St. Louis, des Stars de Dallas, des Red Wings de Detroit et des Coyotes. Il a amorcé sa carrière dans la LNH en 1986 et l’a conclue en 2005.

«J’ai peut-être eu la chance de jouer à une époque où plus de buts se marquaient, mais est-ce que le nombre de buts a augmenté parce que nous en avons marqué plus que ceux qui jouaient à d’autres époques? Je ne sais pas, mais ce sont des gars comme [Wayne] Gretzky qui ont ouvert la voie et nous ont fait sentir qu'il ne s'agissait pas seulement d'obtenir votre 50e but lors du dernier match de l'année et de dire : "Woo, j'ai 50 buts !" C'était : "Marquons 50 buts en 39 matchs".»

«Il a ouvert la voie pour nous permettre de voir qu'il y avait des objectifs plus ambitieux à atteindre, a ajouté Hull en parlant de celui qu’on surnomme "La Merveille". J'espère qu'Ovi le voit également de cette façon et ce dira : "regardez comment tous ces gars ont marqué. Je vais faire mieux".»

À la chasse de Wayne

Parlant de Gretzky, Hull croit-il qu’Ovechkin surpassera son record de 894 réussites d’ici la fin de sa carrière?

«Il y a de très bonnes chances qu’il réussisse à rejoindre Wayne»

«C’est plaisant à regarder, a-t-il aussi dit à propos des performances d’Ovi. Je ne dirais pas qu’il est unique en son genre jusqu’à ce qu’il dépasse Wayne [Gretzky]. S’il le fait, il sera unique. Il fait cependant partie d’un groupe de gars qui savent comment marquer des buts.»

On sent toutefois que Hull aimerait que le numéro 99 reste au sommet.

«Ce serait incroyable pour le sport [qu’Ovechkin battre le record], mais Wayne est l’un de mes meilleurs amis et j’aime le fait qu’il est le meilleur de tous les temps, a indiqué Hull. Le gars a amassé plus de mentions d’aide [1963] que quiconque n’a amassé de points. Si Ovi le dépasse, ça prouve à quel point Wayne est génial. Il adore son sport et il sait que ce serait super que cela arrive.»

