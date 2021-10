Il faut garder l’urgence de l’Hôpital de Lachine ouverte 24/7

Monsieur le ministre de la Santé, Christian Dubé,

Nous avons appris par les médias que notre département des urgences sera fermé quasi totalement et les soins intensifs complètement et ce pour une période indéterminée. Nous comprenons que la fermeture est due à une pénurie de travailleurs de la santé. Cependant, cette décision est prise hâtivement et brusquement sans égards pour les besoins de la population. Comme urgentologues, nous sommes convaincus que cette décision est prématurée et prise sans avoir exploré toutes les options possibles afin d’éviter cette rupture de soins.

Soins aux démunis

Notre Département offre ses services à une population majoritairement francophone et extrêmement vulnérable. Cette population est démunie. Elle souffre non seulement de problèmes médicaux mais aussi de sérieux problèmes socio-économiques que seulement un service de proximité peut comprendre et résoudre.

Beaucoup de nos patients arrivent à pied en dépit du fait qu’ils soient extrêmement malades. Ils requièrent des soins avancés urgents et souvent des soins intensifs. Nous ne mentionnons même pas ceux qui nous viennent d’aussi loin que la Montérégie, Vaudreuil, Laval jusqu’à St Jérôme parce que les temps d’attente des hôpitaux avoisinants dépassent les 6 à 12 heures. Nous sommes exactement ce que notre slogan suggère, un « Hôpital orienté patient ».

Il n’est aucunement acceptable de notre point de vue médical, sans parler de justice sociale et d’un manque éthique flagrant envers la population, que le ministère de la Santé et des Services Sociaux, par le biais du CUSM, permette à un hôpital de fermer ses portes de façon draconienne. Il est encore plus dangereux de laisser des concitoyens si vulnérables sans les soins primaires en proximité auxquels ils ont droit.

Une intervention urgence réclamée

Une intervention ministérielle est urgemment demandée afin d’assurer une continuité des soins pour la santé et la sécurité de tous.

Nous demandons :

Que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé trouve urgemment le personnel pour avoir une couverture de l’urgence et les soins intensifs de l’Hôpital de Lachine afin de demeurer fonctionnelle. Que le ministère de la Santé se penche de façon urgente sur l’allocation actuelle des ressources infirmières et inhalotherapeutes travaillant déjà dans nos enceintes à Lachine et au Pavillon Camille Lefèvre. Que le ministère de la Santé ordonne une pause du transfert de patient des autres hôpitaux vers l’étage des ventilo-assistés du Pavillon Camille-Lefèvre jusqu’à ce que la situation du département des urgences soit résolue et que toutes les ententes conclues lors de la création de cette unité soient respectées. Que le ministère de la Santé mette immédiatement en place un vrai plan d’action pour garder ouverts nos services d’urgence et soins intensifs 24/7, comme il est stipulé dans la résolution adoptée de façon unanime par l’Assemblée Nationale le 7 Juin 2007 et qui reconnait l’Hôpital de Lachine comme unique hôpital francophone a vocation communautaire de tout l’ouest de l’Ile de Montréal.

Nous vous demandons une réponse dans les prochaines 72 heures.

Sincèrement,

L’Équipe médicale des urgences de l’hôpital de Lachine