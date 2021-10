Je préfère croire en Steven Guilbeault

Nous avons donc un militant écologiste à la tête de l’Environnement, au Canada.

On aurait plusieurs raisons d’être perplexe.

D’abord, en raison de la nature du pays que Steven Guilbeault représente.

Le Canada est ce qu’on appelle un pétro-État, mot-valise voulant dire que la prospérité canadienne est imbriquée à l’exploitation des énergies fossiles.

Des milliers d’emplois directs et indirects dépendent de l’exploitation pétrolière. C’est pour cette raison que le Canada est le pays le plus généreux, parmi le G20, pour les fonds publics accordés à l’industrie pétrolière et gazière.

Ensuite, en raison du parti auquel il a adhéré.

Depuis 2015, ce parti tient un « en même temps » climatique, pas trop loin de l’hypocrisie. À l’Est, on y professait une transition écologique, tandis qu’à l’Ouest, on y nationalisait un pipeline et appuyait la construction d’un autre vers les États-Unis.

Il ne faudrait pas l’oublier, car cela a une importance, le Parti libéral demeure celui de certains gros intérêts, à commencer par les familles Irving et Desmarais, qui bénéficient de l’exploitation du pétrole canadien.

Réformateur

Au-delà de tout, Guilbeault a fait le choix de tenter de changer le système de l’intérieur. Noble pari.

Nicolas Hulot, militant écologiste devenu ministre de l’Environnement sous Macron, est l’incarnation même de ce pari périlleux. Ce militant similaire à Guilbeault n’a duré que 15 mois au gouvernement, épuisé par les petits pas et ne voulant plus se mentir.

Je ne sais pas si Guilbeault aura à se mentir. Probablement qu’il aura à se contorsionner quelques fois.

Mais qu’importe, jamais le Canada n’a eu un ministre aussi qualifié que Steven Guilbeault pour s’attaquer aux changements climatiques. C’est indiscutable et encourageant.

Responsable

Guilbeault est désormais la personne aux commandes. L’Histoire le tiendra responsable des avancées ou des stagnations.

Si, tout comme moi, vous préférez l’optimisme au défaitisme, la naïveté au cynisme, l’action à la résignation, alors vous n’avez pas le choix d’espérer que Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement, signifie le début de quelque chose.