La tarte à la citrouille sucrée sans sucre raffiné

La tarte à la citrouille est une reine chez nos voisins les Américains. Je n’avais jamais fait de tarte à la citrouille de toute ma vie. Mais j’avais le goût d’essayer. Encore une fois, j’ai écouté mon intuition et j’y suis allée selon mon inspiration. J’avais le goût d’une tarte onctueuse qu’on dévore sans culpabilité et sans surdose de sucre. Pourquoi ajouter du sucre dans tout et sans raison ? Voici une tarte sucrée à la purée de dattes et idéale pour passer les restes de citrouille. Vive les fibres des dattes et bye-bye sucre raffiné... bonjour tarte à la citrouille santé !

Ingrédients

La croûte aux biscuits Graham ou à la farine d’amande (sans gluten)

150 g (1⁄2 tasse) de purée de dattes

200 g (1 2/3 tasse) de chapelure de biscuits Graham (ou de farine d’amande)

1 c. à thé de cannelle moulue

1⁄2 c. à thé de muscade moulue

La garniture

675 g (6 tasses) de chair de citrouille en morceaux

460 g (2 tasses) d’eau

150 g (1⁄2 tasse) de purée de dattes

1 1⁄2 c. à thé de cannelle moulue

1⁄2 c. à thé de muscade moulue

1⁄4 c. à thé de piment de la Jamaïque (Allspice)

2 c. à soupe de lait ou crème (ou version végétale)

2 c. à soupe de fécule de maïs

3,5 g (1⁄2 sachet) de gélatine ou 4 g d’agar-agar

Facultatif : 25 g (1/8 tasse) de pépites de caramel Skor

Étapes

1. Préchauffer le four à 350°F.

2. Dans un bol, préparer la croûte en mélangeant la purée de dattes, la chapelure (ou les amandes) et les épices.

3. Couvrir une assiette à tarte d’un léger corps gras, sinon tout va coller.

4. Pour faire la croûte, étendre le mélange dans le fond du moule et bien presser. Réserver.

5. Défi : résister à la tentation d’y goûter.

6. Préparer la garniture Rouille-Citrouille.

7. Dans une casserole, faire cuire la chair de citrouille dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit molle (environ 15 minutes)

8. À l’aide d’un pile-patates, d’un bras mélangeur ou au mélangeur (pour une texture parfaite) défaire la citrouille chaude pour en faire une belle purée.

9. Y incorporer la purée de dattes, les épices, le lait (ou boisson végétale) et bien mélanger.

10. Ajouter la fécule de maïs et la gélatine et brasser.

11. Verser la garniture Rouille-Citrouille sur la croûte de la tarte.

12. Si désiré, ajouter les pépites de caramel Skor.

13. Cuire au four 30 minutes.

14. Ça va sentir le bonheur et encore une fois... tout le monde vous demandera la recette.

Conservation (dans un plat hermétique) Au frigo pendant une semaine.