Le Genesis GV60, un modèle électrique très attendu

Cette semaine au balado Au volant avec Gabriel Gélinas, l’animateur reçoit Steve Flamand, directeur de produit et de la stratégie corporative pour Genesis Motors au Canada.

M. Flamand explique que « tous les nouveaux modèles [qui arriveront] sur le marché après 2025 seront des modèles électriques ». À partir de 2030, le jeune emblème commercialisera uniquement des véhicules 100% électriques.

Entre en scène le premier de ces véhicules, le Genesis GV60, un VUS basé sur la même plateforme que les Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6.

Le produit de Genesis se différenciera grâce à plusieurs éléments comme un différentiel de performance, un rouage strictement intégral et des technologies du dernier cri.

Questionné sur les versions commercialisées au Canada, Steve Flamand dévoile qu’il y aura une mouture d’entrée de gamme ainsi qu’une variante de performance. Du point de vue esthétique, le GV60 arbore les phares et les feux à deux bandes lumineuses, typiques de la signature stylistique de la marque. Le design est « dynamique » et les lignes sont « en mouvement », mentionne M. Flamand.

Il ajoute que l’habitacle est spacieux, notamment grâce au plancher plat. La console centrale est dotée du sélecteur de vitesse « boule de cristal ». L’empattement est allongé puisque les roues sont placées aux extrémités du VUS.

Muni de technologies de fine pointe, M. Flamand énumère la reconnaissance faciale pour rentrer dans le véhicule grâce à une caméra située sur le pilier B ; le déverrouillage par téléphone intelligent et le démarrage du véhicule par empreinte digitale.

Il ajoute que les consommateurs qui ne désirent pas se servir de ces technologies peuvent utiliser le véhicule de manière conventionnelle aussi.

« On ne s’attend pas à avoir un modèle en bas de 45 000 $, c’est plutôt du côté de Hyundai », explique M. Flamand. Les prix seront dévoilés plus près de la date de commercialisation et le GV60 arrivera lors du premier trimestre de 2022. Une version électrique de la G80 sera commercialisée deux mois après le VUS.