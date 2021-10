Bruno Marchand promet de doubler les budgets pour les équipements sportifs

Déçu du piètre état de bien de équipements sportifs dans les parcs de la ville, Bruno Marchand promet de doubler les budgets pour leur entretien s’il est élu maire.

Terrains de tennis mal en point, rampes de skateboard qui aboutissent dans le gazon, équipements désuets. Images à l’appui, le candidat à la mairie Bruno Marchand a dressé une liste de plusieurs installations sportives de la ville qui méritent une attention urgente et a promis de s’y attaquer, car il est «essentiel que les citoyens soient actifs».

«Quand on dit que les quartiers ont perdu leur âme, ça en fait partie», a-t-il martelé. Au rythme où vont les choses, il faudra 10 à 15 ans revamper les infrastructures de quartier, assure-t-il.

Il promet donc de doubler les budgets pour l’entretien et l’ajout d’infrastructures sportives dans les parcs. Pour les terrains de basketball, cela représente par exemple un budget qui passera de 200 000 $ à 400 000 $ et pour les skate-parks, de 600 000 $ à 1,2 million $.

Il fait le parallèle avec le Colisée dans lequel l’administration sortante veut injecter 40 millions $, pour accueillir des sports émergents. «On peut-tu commencer par les quartiers? Les lieux doivent être accessibles et entretenus.»

De plus, il veut relier tous les parcs de la ville au réseau cyclable et déneiger plus de voies cyclables «dans les zones prioritaires».

Le «gruyère de pistes cyclables» qui existe actuellement en ville doit être interconnecté, croit M. Marchand. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, tempère-t-il. «On va commencer par des tronçons et ultimement, oui, la ville doit être interconnectée, mais on est sur deux mandats.»

Il voudrait aussi qu’en marge de grands événements sportifs, comme le Pro Tour, les citoyens puissent participer à des activités d’initiation et «la veille, faire un tour du parcours et se comparer à ce que les pros vivent». «Si les organisateurs ont des contraintes, on travaillera avec eux.»