Les Panthers et les Hurricanes demeurent parfaits!

Les Blackhawks de Chicago, qui sont toujours en quête d’une première victoire cette saison, visitaient un sérieux client vendredi soir, les Hurricanes de la Caroline, qui sont demeurés parfaits en l’emportant logiquement 6 à 3 au PNC Arena.

Six buts ont été inscrits dès le premier engagement et les visiteurs ont même pris l’avance à deux reprises avec les réussites de Brandon Hagel et d’Adam Gaudette. Les Canes ont toutefois répliqué chaque fois, inscrivant quatre filets.

Jesperi Kotkaniemi a été l’auteur d’un de ceux-ci. L’ancien du Canadien de Montréal a reçu une passe précise de Sebastian Aho lors d’une montée à deux contre un pour enfiler l’aiguille, pour une deuxième fois en 2021-2022.

Aho a lui-même secoué les cordages à l’engagement suivant, en avantage numérique. Il a rapidement été imité par Andrei Svechnikov, qui s’invite parmi les meilleurs marqueurs de la ligue avec un septième but.

Antti Raanta disputait un premier duel en carrière devant le filet de la Caroline et il a bien fait en bloquant 23 des 26 rondelles dirigées vers sa cage pour la victoire.

Pas de Quenneville, pas de problème

À Detroit, les Panthers de la Floride sont aussi restés invaincus en disposant des Red Wings par la marque de 3 à 2 en prolongation.

Aleksander Barkov a inscrit deux buts, dont le filet vainqueur à 3 min 29 s de la période de temps supplémentaire. Les Panthers remportent ainsi une huitième victoire de suite et une première avec Andrew Brunette derrière le banc, lui qui agit à titre intérimaire depuis la démission de l’entraîneur-chef Joel Quenneville.

Les Wings ont pu y croire grâce à un but tardif en troisième période de Pius Suter, qui venait créer l’égalité. Sam Gagner a aussi fait scintiller la lanterne pour l’équipe locale, tandis qu’Eetu Luostarinen avait ouvert la marque pour les Panthers dès l’engagement initial.

Samsonov blanchit les Coyotes

À Washington, le gardien des Capitals Ilya Samsonov a été très peu sollicité devant son filet, mais il a bloqué l’ensemble des 16 lancers des Coyotes de l’Arizona pour aider les siens à l’emporter 2 à 0.

Le Russe a eu à repousser six rondelles en deuxième et en troisième période pour obtenir son premier jeu blanc de la saison.

À l’autre bout de la patinoire, les Capitals ont eu tout le mal du monde face au portier Karel Vejmelka, mais ils sont parvenus à percer le mystère tchèque alors qu’il restait moins de huit minutes au match. Le défenseur John Carlson a profité du sixième avantage numérique du match des siens pour inscrire ce qui s’est avéré le filet victorieux. Evgeny Kuznetsov et Alex Ovechkin ont obtenu les mentions d’aide.

Les trois hommes ont uni leurs efforts de nouveau afin de loger la rondelle dans une cage déserte, en fin de match. Cette fois, Ovechkin a récolté le but, son neuvième de la saison.

Pour ce qui est de Vejmelka, il a tout de même réussi 30 arrêts dans la défaite.

Les Rangers tirent profit de leur avantage numérique

À New York, les Rangers ont capitalisé sur deux de leurs trois occasions en avantage numérique pour vaincre les Blue Jackets de Columbus 4 à 0.

Chaque but avec l’avantage d’un homme a été inscrit en troisième période, par Chris Kreider, aidé d’Artemi Panarin et d’Adam Fox.

Fox s’est aussi fait complice du filet du Québécois Alexis Lafrenière en première période, tandis que Panarin a obtenu une troisième passe en participant à la réussite de Ryan Strome.

Devant le filet des Rangers, Igor Shesterkin a repoussé l’ensemble des 31 rondelles envoyées dans sa direction, pour signer le blanchissage.

