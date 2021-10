Le Drakkar remporte un festival offensif contre le Titan

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a finalement mis un terme à sa disette, vendredi soir, quand il a signé une victoire spectaculaire de 6 à 4 sur le Titan d’Acadie-Bathurst.

Victimes de huit revers d’affilée, les membres de l’équipage nord-côtier ont réagi avec brio devant leurs partisans et ont pleinement mérité ce triomphe face à l’un des clubs de tête du circuit Courteau.

Les vikings du navire ont entamé le match en force avec un barrage de 20 lancers au but en direction du gardien Chad Arsenault qui a sauvé les meubles au cours de l’engagement initial.

Malgré ce bombardement en règle, les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque, mais la réplique des locaux n’a pas tardé grâce au premier filet de la campagne d’Isaac Dufort.

Le défenseur Étienne Arseneau a donné les devants au Drakkar en début de deuxième période, mais l’ennemi a répliqué à son tour avec une poussée de trois buts sans riposte.

Quatre buts sans réplique

Malgré ce recul de deux buts, les locaux ont refusé d’abdiquer et ont sonné la charge à leur tour avec quatre buts consécutifs pour concrétiser cette importante conquête devant 1063 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Le vétéran de 20 ans Benjamin Corbeil a réduit l’écart 4-3 avant de voir Vincent Collard, Jacob Gaucher et Andrew Belchamber (dans un filet désert) couronné cette superbe remontée en troisième période.

« On l’avait dit la veille. Les joueurs se devaient d’être intenses en attaque et être en mesure de vite réagir en défense. Les gars ont été impliqués dès le début du match et cela a été un fait saillant de cette victoire », a commenté fièrement le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef, qui a effectué un changement de gardien de but en deuxième période, a fort apprécié le caractère de ses hommes. « Ce soir, tous les trios ont contribué et cela a enlevé de la pression à tout le monde. Peu importe le temps de jeu que les joueurs ont eu, tous les joueurs ont poussé dans le même sens », a ajouté le dirigeant avec satisfaction.

En bref

Marc-André Gaudet et Liam Kidney ont été les autres marqueurs du Titan face au gardien Olivier Ciarlo. Appelé en relève, le vétéran Olivier Adam a fermé la porte aux visiteurs des Maritimes... Le Drakkar jouera son prochain match, mercredi, face aux Wildcats de Moncton.

