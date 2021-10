Plus grand magasin de sport au Canada

Le magasin Sports Experts et Atmosphère de Laurier Québec est maintenant ouvert! Se déployant sur deux étages, le nouveau magasin appartenant au Groupe Boucher a une superficie de près de 84 000 pieds carrés et attire l’attention avec son mur en verre exceptionnel de 40 pieds de haut et ses imposantes colonnes en bois.

Cette nouvelle destination réunit les plus grandes marques telles que Helly Hansen, Columbia, The North Face, Arc’teryx, Nike, Under Armour, Adidas, Oakley, Vans, et plus encore. On y retrouve également le plus grand mur de chaussures au Canada avec plus de 1200 modèles de sport et de plein air, un atrium de formation ainsi qu’une aire de repos pour les clients. Une chambre froide afin de tester les manteaux d’hiver est même offerte ainsi que plusieurs autres éléments distinctifs intégrés dans un décor revu et dynamique, comprenant des centaines d’images et un écran géant sur le mur extérieur dans le mail.

Le Groupe Boucher continue de miser sur le service client et sur l’importance d’être bien servi en magasin par des employés qualifiés. C’est d’ailleurs pourquoi plus de 75 nouveaux emplois ont été créés. Le Sports Experts et Atmosphère de Laurier Québec compte donc sur une équipe de près de 175 employés passionnés et prêts à servir la fidèle clientèle.

Le Groupe Boucher, basé à Québec, possède et opère 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et Entrepôt du Hockey. Il compte 1000 employés et est le plus important franchisé de FGL Sports Ltée, division de Canadian Tire.

Québécoise depuis 1967, la bannière Sports Experts compte aujourd’hui plus de 100 magasins dans la province, tous opérés par des franchisés du Québec. Avec 20 points de vente, le Groupe Boucher est l’un des chefs de file dans la vente d’équipements, de vêtements et de chaussures de sport et de plein air au Québec. L’entreprise a récemment été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021.