Pour une Halloween réussie...

Pour certains, le 31 octobre est synonyme de costumes, de friandises et de citrouilles bien taillées. Mais pour d’autres, c’est l’occasion rêvée d’assouvir leur soif de frissons, de frayeurs, de sueurs froides et d’émotions fortes. En panne d’inspiration ? Voici 12 suggestions culturelles pour célébrer l’Halloween en grand.

Post Mortem

Photo courtoisie

Deux années après Bouche cousue, Marilou Addison nous revient avec un tout nouveau roman, aussi sombre et glauque que son prédécesseur. Dans Post Mortem, l’auteure se penche maintenant sur la pratique courante autrefois selon laquelle les défunts étaient mis en scène et photographiés. Frissons garantis.

En librairie

La face cachée d’Elvira

Photo courtoisie

Depuis maintenant quatre décennies, Cassandra Peterson est l’icône incontestée de l’Halloween grâce à son alter ego, Elvira. On en apprend davantage sur la femme derrière le personnage avec Yours Cruelly, Elvira, un fascinant mémoire aussi drôle que touchant retraçant le parcours de la célèbre maîtresse des ténèbres.

En librairie

Patrick Senécal présente

Photo courtoisie

Avis aux fans de Patrick Senécal : l’anthologie télévisuelle Patrick Senécal présente est désormais complète avec l’arrivée de cinq nouveaux épisodes plus tordus et plus sinistres. À dévorer sans modération.

Sur Club illico

Benedetta

Photo courtoisie

Voici une façon plutôt originale de célébrer l’Halloween. À quelques jours du lancement de sa 27e édition, le Festival Cinemania a eu la bonne idée d’organiser une projection spéciale de Benedetta, le nouveau thriller érotique de Paul Verhoeven (Basic Instinct), dans la salle mythique du Cinéma L’Amour. Décrit comme « un brûlot sur la foi et la sexualité », Benedetta a fait scandale au Festival de Cannes l’été dernier.

Dimanche 19 h 30 au Cinéma L’Amour

L’Halloween à Pointe-à-Callière

Photo courtoisie, Pointe-à-Callière

Ce sont trois activités halloweenesques à faire en famille ou entre amis que le musée propose tout le week-end. D’abord, les 8 à 12 ans peuvent écouter l’allumeur de réverbères raconter la légende de McTavish. Les 16 ans et plus peuvent quant à eux faire le jeu d’évasion virtuel Le fantôme de Pointe-à-Callière ou écouter au musée les contes du caveau de Paul Bradley.

Au musée Pointe-à-Callière

Dragula

Photo courtoisie OutTV

Les drag queens ont la cote par les temps qui courent. Envie de quelque chose qui tranche avec l’esthétique rose bonbon et flamboyante souvent mise de l’avant ? Dragula, compétition chapeautée par les Boulet Brothers, propose un heureux mélange entre RuPaul’s Drag Race et... Fear Factor. C’est extrême, horrifique et diablement divertissant.

Disffusé sur la plateforme Shudder

Chucky

Photo courtoisie

Il a longtemps terrorisé les cinéphiles sur grand écran. Mais aujourd’hui, Chucky fait le saut à la télévision avec sa toute première série. La célèbre poupée meurtrière jette désormais son dévolu sur une banlieue américaine paisible, après avoir été « adoptée » par un adolescent solitaire dans une vente de garage.

Les deux premiers épisodes sont sur demande sur la chaîne Showcase.

Slaxx

Photo courtoisie, Marlene Gelineau Paye

Sans contredit un des films d’horreur québécois les plus originaux, Slaxx propose sang et rires à profusion. On y suit une paire de jeans griffée meurtrière qui sème la panique dans une boutique branchée, laissant derrière elle des corps mutilés et de généreuses mares d’hémoglobine. On pourra le (re)découvrir sur grand écran ce week-end en compagnie de la réalisatrice Elza Kephart.

Dimanche 14 h à la Maison de la culture du Plateau-Mont‐Royal

SPASM

Photo courtoisie

Événement quasi incontournable pour les amateurs de films de peur, la grande soirée horreur du Festival SPASM est de retour en présentiel cette année après avoir été présentée exclusivement en ligne l’an passé. Les cinéphiles pourront se mettre sous la dent une sélection des meilleurs courts métrages d’horreur internationaux et québécois de l’année, dont la comédie noire Boulettes, du réalisateur Pat Gauthier. La présentation de l’événement au Club Soda ce soir affiche complet, mais le public y aura accès en ligne jusqu’au 31 octobre.

Jusqu’au 31 octobre sur le site SPASM.ca

Festival de la frayeur à La Ronde

Photo d'archives

Voilà une tradition qui perdure depuis de nombreuses années. Jusqu’à demain, La Ronde met en scène d’effrayantes maisons hantées, des « zones d’épouvante » et des spectacles sur son site. De 18 h à 23 h, les visiteurs de 18 ans et plus pourront aussi profiter d’une soirée exclusive dans le parc avec les Soirées Hantées.

À La Ronde

Féerie de lumières à Illumi

Photo courtoisie

Le parcours multimédia, situé en bordure de l’autoroute 15 à Laval, présente un spécial Halloween tout le week-end. Les visiteurs pourront voir des univers thématiques illuminés avec des monstres, fantômes, sorcières et citrouilles, le tout agrémenté de trames sonores tirées de films d’épouvante.

Sur le site d’Illumi, à Laval

Le jeu du calmar au centre-ville

Photo courtoisiem, Netflix

Le phénomène de l’heure sur Netflix s’amène à Montréal ! La compagnie Walking Brain a organisé un week-end d’activités au centre-ville où les participants peuvent refaire les épreuves inspirées de la série sud-coréenne Le jeu du calmar (Squid Game). N’ayez crainte, contrairement à la série, si vous échouez une épreuve, votre vie sera épargnée !