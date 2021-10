Pour une Halloween réussie...

Pour certains, le 31 octobre est synonyme de costumes, de friandises et de citrouilles bien taillées. Mais pour d’autres, c’est l’occasion rêvée d’assouvir leur soif de frissons, de frayeurs, de sueurs froides et d’émotions fortes. En panne d’inspiration ? Voici 12 suggestions culturelles pour célébrer l’Halloween en grand.

Post Mortem

Photo courtoisie

Deux années après Bouche cousue, Marilou Addison nous revient avec un tout nouveau roman, aussi sombre et glauque que son prédécesseur. Dans Post Mortem, l’auteure se penche maintenant sur la pratique courante autrefois selon laquelle les défunts étaient mis en scène et photographiés. Frissons garantis.

En librairie

Dragula

Photo courtoisie

Les drag queens ont la cote par les temps qui courent. Envie de quelque chose qui tranche avec l’esthétique rose bonbon et flamboyante souvent mise de l’avant ? Dragula, compétition chapeautée par les Boulet Brothers, propose un heureux mélange entre RuPaul’s Drag Race et... Fear Factor. C’est extrême, horrifique et diablement divertissant.

Diffusé sur la plateforme Shudder

La face cachée d’Elvira

Photo courtoisie

Depuis maintenant quatre décennies, Cassandra Peterson est l’icône incontestée de l’Halloween grâce à son alter ego, Elvira. On en apprend davantage sur la femme derrière le personnage avec Yours Cruelly, Elvira, un fascinant mémoire aussi drôle que touchant retraçant le parcours de la célèbre maîtresse des ténèbres.

En librairie

Patrick Senécal présente

Photo d'archives

Avis aux fans de Patrick Senécal : l’anthologie télévisuelle Patrick Senécal présente est désormais complète avec l’arrivée de cinq nouveaux épisodes plus tordus et plus sinistres. À dévorer sans modération.

Sur Club illico

Chucky

Photo courtoisie

Il a longtemps terrorisé les cinéphiles sur grand écran. Mais aujourd’hui, Chucky fait le saut à la télévision avec sa toute première série. La célèbre poupée meurtrière jette désormais son dévolu sur une banlieue américaine paisible, après avoir été « adoptée » par un adolescent solitaire dans une vente de garage.

Les deux premiers épisodes sont sur demande sur la chaîne Showcase.

À la recherche du Monstre

Photo courtoisie

La situation est grave. Le Monstre des égouts s’est échappé. Les enfants et les familles pourront se lancer à sa recherche, samedi et dimanche, au Musée de la civilisation. On retrouvera des indices dans les salles d’exposition et ceux qui découvriront le mystère seront récompensés.

On réserve sur www.mcq.org

Les Contes à glacer le sang

Photo courtoisie

Dans un lieu tenu secret, Véronique Aubut, Lé Aubin, David Bouchard, Mary-Lee Picknell, Sophie Thibeault et Frédéric Brunet raconteront des histoires qui se sont déroulées dans les coins les plus sombres de Québec.

Billets sur lepointdevente.com

Expériences lugubres

Photo courtoisie

Machine de Cirque a créé le spectacle Errances – 1916 : le second brasier, pour les 13 ans et plus, qui se déroule dans l’église désacralisée Saint-Charles de Limoilou. On racontera l’histoire d’un laboratoire secret où se sont déroulées des expériences sur des humains. Les dernières représentations se déroulent, samedi et dimanche, en soirée.

Billets sur le site web de Machine de Cirque

Un souper avec le fantôme de l’opéra

Photo courtoisie

Le restaurant La Scala offre, dimanche soir, un concert-repas sous la thématique du Fantôme de l’Opéra. Cette soirée de chant, avec cinq chanteurs lyriques, deux pianistes et un violoniste, se déroulera dans une ambiance d’Halloween. Les gens sont invités à mettre leurs plus beaux costumes pour l’occasion.

Réservez au 418 525-4545

Maison hantée de Charlesbourg

La Maison hantée de Charlesbourg ouvre ses portes demain entre 17 h à 22 h. Mille sacs de bonbons seront prêts pour les courageux qui affronteront le parcours d’horreur qui se déploie à travers 10 décors et 25 comédiens au Centre des Loisirs St-Rodrigue. Il reste encore quelques places pour la plage horaire de 21 h 45.

C’est gratuit mais il faut réserver sur lepointdevente.com

Arthur L’aventurier

Photo d'archives

Arthur L’aventurier sera de passage, dimanche, à 14 h, à la Salle Albert-Rousseau, pour amener les jeunes familles à l’autre bout du monde, en Australie. On découvrira les koalas, kangourous, dingos, ornithorynques, crocodiles et autres animaux typiques de l’Océanie. Les enfants sont invités à se costumer. Une affiche autographiée et un sac de bonbons seront remis à chaque enfant.

L’Îlot des Palais

Photo courtoisie

L’Îlot des Palais propose, samedi et dimanche, une activité en soirée dans des lieux surprenants du Vieux-Québec. Les participants partent, avec leur téléphone, à la recherche de vignettes de jeu qui ont été dissimulées à différents endroits. Un téléphone et une lampe de poche sont nécessaires pour relever le défi.