Récipiendaires des Galons 2021

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec a présenté, en septembre dernier, les huit entreprises qui, parmi ses quelque 3100 membres, incarnent le mieux les valeurs entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales, qu’elle tient à promouvoir avec les Galons 2021, présentés par Desjardins.

Le Galon Engagement communautaire a été remis à Qualipeintre, qui met son expertise en peinture et ses équipes au service de nombreux organismes de bienfaisance, tout en mettant en place des structures et des projets qui durent dans le temps et qui contribuent à assurer la pérennité des organisations caritatives soutenues

Le Galon Relève en entreprise a été décerné à Armoires AD+, qui a entrepris une transition d’affaires impressionnante, dépassant la simple passation de responsabilités d’une génération à l’autre. En contexte de croissance, l’organisation a implanté une culture d’entreprise libérée et constate que sa stratégie engendre de nombreuses retombées positives, autant en termes d’efficacité que de bonheur de ses équipes.

Structure Ultratec a reçu le Galon Inclusion et diversité en construction, catégorie signée DuProprio, pour sa politique d’embauche exceptionnellement proactive qui intègre au milieu de la construction des travailleurs de tous profils. L’entreprise répond aux plus hauts standards de l’industrie en comptant sur des hommes et des femmes issus de différents milieux, de différents pays et parlant différentes langues. De plus, en favorisant un milieu inclusif et accueillant, l’entreprise veille à leur intégration tant du point de vue professionnel que personnel, en s’associant avec des organismes locaux qui contribuent aux actions de régionalisation.

Erige a remporté le Galon Créativité en construction, catégorie signée Société d’Habitation du Québec (SHQ), en raison de ses projets hors normes qui ont amené l’entreprise à réaliser des constructions en zone inondable ou à flanc de falaise, des changements de vocation de bâtiments ancestraux et bien d’autres projets à contraintes particulières. Pour bien répondre à ces défis, son équipe préconise une approche intégrée de la conception à la réalisation. Pour cet entrepreneur en construction, la créativité est une nécessité et une marque distinctive.

Le Galon Patrimoine bâti a été décerné à Construction Logimieux, qui ne ménage aucun effort de recherche pour réaliser des restaurations de bâtiments fidèles à la construction d’origine, décelant ainsi les particularités architecturales de chaque secteur des villes de Québec et Lévis. Le président, Alain Lemieux, veille également à transmettre son savoir-faire à son équipe, qui réalise elle-même tous les travaux de menuiserie et de ferblanterie.

Grues J.L.R. a remporté le Galon Excellence en SST, catégorie signée Solutions Santé Sécurité, en démontrant à quel point, depuis de nombreuses années, elle fait de la sécurité de ses employés une valeur fondamentale. Conduire des grues n’est pourtant pas exempt de risques, mais l’organisation met tout en place pour favoriser la prévention et s’assurer de la rigueur de ses équipes, devenant ainsi un modèle à suivre.

Le Galon Vision durable, catégorie signée Canac, a récompensé Toiture Summa, qui a présenté aux québécois un nouveau choix écoresponsable, en offrant des bardeaux faits à 95 % de matières recyclées fabriqués au Canada, éduquant ainsi sa clientèle et ses employés, tout en contribuant à faire évoluer le marché.

Isolation Éco-concept a reçu le Galon Efficacité énergétique, catégorie signée Réseau de Vinci, parce qu’elle contribue fortement à démocratiser l’accès à l’amélioration de l’efficacité énergétique des résidences, grâce à une technologie importée et adaptée aux normes québécoises, ainsi qu’au développement de nouvelles méthodes d’intervention. En effet, la technologie Inject-Styrène est introduite à l’intérieur des murs et s’infiltre dans tout espace libre, rapidement et sans démolition.

Il est possible de visionner les capsules vidéos présentant chacun des récipiendaires sur la page Facebook de l’APCHQ - région de Québec.