Récolter des points

Le CF Montréal n’a plus que trois matchs pour se tailler une place en séries éliminatoires, dont celui de samedi après-midi où il visite les Red Bulls de New York.

Pendant qu’elle se qualifiait pour la finale du Championnat canadien mercredi soir, l’équipe montréalaise a reculé d’une autre place au classement de l’Association Est et se retrouve maintenant au 9e rang avec 43 points, autant que les Red Bulls qui sont toutefois devant avec une victoire en plus.

« Nous visons les trois points, on ne va pas tourner autour du pot, parce que c’est ce dont nous avons besoin afin de nous qualifier pour les séries », a d’ailleurs insisté Joel Waterman.

Rappelons que lors du seul affrontement entre les deux équipes, le CF Montréal l’avait remporté 2 à 1 au Stade Saputo en août dernier.

Scénarios

Dans le camp montréalais, on commence évidemment à faire des scénarios. Avec 43 points, l’équipe est à un seul point de D.C. United et de la 7e place, la dernière qui octroie un billet pour le tournoi d’automne.

La troupe de Wilfried Nancy a toutefois un avantage puisqu’elle a un match en main sur plusieurs équipes qui la devancent, dont D.C., Orlando (5e, 47 pts) et New York City (4e, 47 pts).

Les Red Bulls ont encore trois parties à jouer, tout comme Atlanta qui est 6e avec 46 points. Alors combien de points l’équipe devra-t-elle accumuler pour assurer sa place en séries ?

« On pense que six points sur neuf peuvent être suffisants, mais on sait qu’il peut y avoir des résultats bizarres », a convenu Nancy.

Stressé, mais pas trop

Du côté des joueurs, les opinions varient sur le niveau de stress qui vient avec la course aux séries.

« C’est un peu stressant, c’est la dernière ligne droite et on sait qu’il faut absolument tout donner parce qu’il n’y a pas de seconde chance », a expliqué Zorhan Bassong.

Joel Waterman a plutôt eu une réponse de vétéran même s’il n’en est qu’à sa deuxième saison en MLS.

« Nous ne sommes pas stressés ou préoccupés, nous savons que nous pouvons faire le travail même si peu de gens nous en pensaient capables en début de saison. »

Tous les aspects

Zorhan Bassong a eu une observation intéressante en parlant des dernières parties de la saison.

« Oui, il peut y avoir des résultats favorables des autres équipes, mais il faut se concentrer sur nous et je pense qu’on peut le faire. Ça va surtout se jouer sur l’aspect mental plus que sur l’aspect tactique. »

Wilfried Nancy avait un bémol à apporter à l’affirmation de son jeune joueur.

« Zorhan n’a pas tort, mais il n’y a pas que ça. Je ne peux pas dissocier l’aspect mental, tactique, physique et technique.

« Pour faire un pressing, c’est une action collective, alors il faut être bon mentalement et techniquement. On aura besoin de tous les ingrédients pour avoir de bons résultats sur les trois derniers matchs. »

Quioto, le mystère

La question que tout le monde se pose, Romell Quioto y sera-t-il ?

En début de semaine, il s’entraînait encore en solitaire, lui qui a subi une blessure à la cuisse droite contre Atlanta au début du mois.

Wilfried Nancy a précisé jeudi que son état serait réévalué jeudi et qu’on prendrait alors une décision sur sa présence ou pas dans l’effectif.

Avant de se blesser, le Hondurien venait de marquer cinq buts en autant de rencontres, dont un doublé face à Atlanta.

Au cours de son absence, l’équipe n’a pu faire mieux que trois verdicts nuls, quatre si on compte celui de mercredi contre Hamilton, qui s’est soldé par une victoire dans la séance de tirs au but.

L’adversaire en 5 points

Deuxième défensive

Les Red Bulls sont particulièrement coriaces sur le plan défensif comme en font foi les 32 buts qu’ils ont accordés, ce qui les place au second rang des meilleures défensives de la MLS, sur un pied d’égalité avec les Sounders de Seattle.

Bonne séquence

Avant de s’incliner 1 à 0 à D.C. mercredi soir, les Taureaux ont traversé une séquence de huit matchs sans défaite (6-0-2), ce qui leur a permis d’effectuer une impressionnante remontée au classement de l’Association Est et de lutter pour une place en séries.

Avares à la maison

Les Red Bulls ne sont pas de bien bons hôtes puisqu’ils en donnent très peu à l’adversaire avec sept blanchissages en 15 rencontres au Red Bull Arena. Ils n’ont d’ailleurs accordé que 11 buts lors de ces 15 matchs, de quoi être fiers.

Belle surprise

Le Polonais Patryk Klimala s’avère être une belle surprise dans le camp des Red Bulls avec ses 8 buts et 6 passes en 24 rencontres. C’est une des belles acquisitions de l’équipe au cours de l’hiver dernier. Derrière lui, Cristian Casseres fait bien avec six buts et trois passes.

Répartition égale

Les Red Bulls sont aussi dangereux en première qu’en deuxième demie puisqu’ils ont inscrit 18 buts en première période et 19 dans la seconde. Sur le plan défensif, c’est égal à 16 partout en ce qui concerne les buts accordés.