Saguenay: Josée Néron et Julie Dufour sont au coude à coude

Un nouveau sondage Segma Recherche réalisé pour le compte de la station CKAJ place deux candidates à la mairie de Saguenay à égalité.

Julie Dufour obtient 37,5 % des intentions de vote contre 36,7 % pour la mairesse sortante, Josée Néron.

Les quatre autres candidats demeurent loin derrière. Serge Simard est à 11,7 %, Catherine Morissette obtient 6,7 %, Jacinthe Vaillancourt recueille 4,2 % et Claude Côté d'Unissons Saguenay ferme la marche avec 3,2 % des appuis.

L’exercice a été mené auprès de 670 répondants du 25 au 28 octobre. La marge d’erreur est de 3,8 %.

Le 15 octobre dernier, un autre sondage Segma Recherche/CKAJ accordait huit points d’avance à Julie Dufour.

En la prenant pour cible, Josée Néron semble avoir marqué des points. «Les deux dernières semaines ont été plus difficiles pour elle, a dit Marc Bouchard, consultant chez Segma recherche au sujet de Mme Dufour. Elle a subi des attaques, ce qui a mené deux semaines plus tard à une égalité des votes.»

À Chicoutimi, un arrondissement plus populeux, Josée Néron a davantage d'appuis, soit 41,1 %, contre 33,7 % pour Julie Dufour.

À Jonquière, l'avance va plutôt à la conseillère sortante qui est présidente de cet arrondissement: 46,7 % pour Julie Dufour alors que Josée Néron récolte 32,9 % des intentions de vote.

La lutte sera serrée jusqu’à la fin puisque 47 % des répondants affirment qu’ils pourraient modifier leur choix.

«Au municipal, c'est quelque chose que l'on voit plus souvent, a rappelé Marc Bouchard. Ce n'est pas comme au provincial ou au fédéral où les gens ont un attachement envers un parti. Au municipal, les gens ont moins d‘attachement et ont tendance à se décider vers la fin de l'élection.»

Près de 50 % des gens sondés disent aussi que Julie Dufour a fait la meilleure campagne, contre 29 % pour Josée Néron et 9,3 % pour Serge Simard.

Marc Bouchard retient aussi que les adversaires de la mairesse récoltent toujours une majorité des intentions exprimées. «La volonté de changement est quand même aussi présente. Les deux tiers des électeurs choisissent d'autres candidats que la mairesse actuelle.»

En réaction au sondage, Julie Dufour a fait valoir sa performance durant la campagne. Elle mise sur le vote de contestation face à la cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD).

«Soixante pour cent des gens ne veulent plus de l'administration de Josée Néron. Donc (je suis) la seule alternative possible dans mon cas pour les électeurs», a-t-elle dit.

De son côté, Josée Néron estime que les résultats sont très intéressants. Elle continue à hausser le ton face à sa rivale.

«Ce que j'ai à présenter à la différence de Mme Dufour, c'est tout un programme. Une vision de développement pour une ville. Ce n'est pas cinq projets qui vont mener à une division de notre ville. Les vieilles batailles d'esprit de clocher, c'est Mme Dufour qui les a ramenées au conseil. On peut le voir à travers les quatre dernières années. Les gens commencent à découvrir quelle personnalité ils ont devant eux.»

Julie Dufour a répliqué, ce qui risque d’être un bon exemple du ton qui persistera jusqu’à la fin de la campagne.

«Mme Néron qui a commencé à faire une campagne avec des attaques en règle. À faire peur aux gens sur la division. Elle-même s'est positionnée pour Chicoutimi alors que moi, mon pari, c'est de faire la grande réconciliation. La peur et les épouvantails, c'est pour l'Halloween.»

Le sondage expose également les tranches d’âge de citoyens qui appuient l’une ou l’autre des candidates.

«Mme Néron va chercher des électeurs qui sont plus âgés alors que Mme Dufour, ils sont plus jeunes. On sait que les personnes plus âgées ont tendance à aller voter plus. Donc, il y a un enjeu ici pour Mme Dufour», a indiqué Marc Bouchard.

Sur cet enjeu, Julie Dufour a lancé un appel à ses partisans. «J'aimerais être la ville au Québec où les jeunes ont le plus haut taux de participation.»

La dernière semaine de campagne s'annonce intéressante et sera assurément cruciale pour les deux élues sortantes.

«Avec une course qui est aussi serrée, ce qui va être important pour les candidates, ça va être d'aller mobiliser leurs électeurs. Vraiment les faire sortir de chez eux pour aller voter. C'est une course qui va se jouer jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la dernière heure», a dit le consultant de Segma Recherche.

Les deux femmes se disent très motivées à tenir le coup.

«Les résultats commencent à changer de façon significative. Ce que ça va faire, c'est que ça va galvaniser les troupes», a affirmé Josée Néron.

«C’est quand même ma troisième campagne. On a une équipe qui est organisée pour faire sortir le vote», a promis Julie Dufour.