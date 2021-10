Savard met en garde contre «le risque» du changement

À la veille du vote par anticipation, Marie-Josée Savard met les électeurs en garde contre le «risque» que représente une volonté de changement qui pourrait s'exprimer avec la remontée de Bruno Marchand.

«Au lendemain d'une pandémie, d'une relance économique, c'est des choses qui sont importantes, l'expérience acquise depuis plusieurs années et non être en apprentissage pendant plus d'une année. Quand on arrive à la Ville, ça prend un an, un an et demi avant de bien maîtriser. Alors pour moi, oui, c'est un risque», a répondu la candidate à la mairie lorsque questionnée sur la forte remontée de son adversaire Marchand.

«La Ville de Québec est très solide financièrement. [...] Même en période de pandémie, la Ville a réussi à s'en sortir de façon extraordinaire. Je ne vois pas nécessairement l'idée du changement quand on sait que la Ville est sur une belle continuité.»

Elle se présente justement comme la candidate de la continuité. Le fait que la moitié de l'équipe déjà en place a choisi de quitter permet selon elle d'apporter un «équilibre» entre expérience et nouveauté. Et si Régis Labeaume est arrivé au pouvoir en 2007 sans expérience politique, elle affirme que le contexte n'était pas le même.

La candidate à la mairie martèle également que le projet de tramway doit commencer rapidement.