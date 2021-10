Accessoires de cuisine: saveurs en boîte

Pour délivrer le contenu d’une boîte de conserve, le meilleur outil, et le plus sécuritaire, demeure l’ouvre-boîte, qui fait partie des accessoires indispensables dans une cuisine.

L’électrique

Photo courtoisie, Linen Chest

Cet appareil électrique d’Hamilton Beach ouvre aussi bien les boîtes de conserve standards que les boîtes à onglets. De plus, il laisse un rebord lisse au couvercle découpé et l’empêche de tomber dans la boîte. Une légère pression suffit pour le faire fonctionner. Et en bonus, il cache une paire de ciseaux prête à être utilisée.

► linenchest.com > 49,99 $

Le 3-en-1

Photo courtoisie, Starfrit

Non seulement l’ouvre-boîte électrique MIGHTICAN de Starfrit ouvre les boîtes de conserve, mais il décapsule aussi les bouteilles et comprend un affûteur pour garder couteaux et ciseaux bien coupants. L’ouvre-boîte arrête automatiquement, garantit une expérience sans gâchis, puis permet le retrait d’un couvercle lisse et propre.

► starfrit.com > 24,99 $

L’automatique

Photo courtoisie, Walmart

Cet accessoire automatique OneTouch ouvre les boîtes de toutes tailles, en appuyant simplement sur un bouton. Son aimant attire le couvercle, sa lame ne laisse pas de rebord tranchant, son mécanisme ne touche pas à la nourriture et son utilisation laisse vos deux mains libres. Cet ouvre-boîte requiert deux piles AA.

► walmart.ca > 20,47 $

L’élégant

Photo courtoisie, Linen Chest

Voilà un élégant ouvre-boîte en acier inoxydable brossé, qui dévoile des lignes simples et le logo Cuisinart en relief. C’est avec fierté que son propriétaire lui trouvera une place sur le comptoir. Sa base extra large empêche le glissement ou le basculement. Son levier de pressage et de déverrouillage ouvre n’importe quelle taille de boîte de conserve sans effort. Sa lame Power Cut coupe la boîte sans qu’il soit nécessaire de maintenir le levier enfoncé pendant le fonctionnement.

► linenchest.com > 49,99 $

Le manuel

Photo courtoisie, Ricardo

Doté d’un manche et d’une poignée ergonomiques, l’ouvre-boîte Ricardo est facile à manier. Ne laissant aucune bordure tranchante, retenant le couvercle pour éviter qu’il tombe et demeurant propre en tout temps, il est votre partenaire idéal pour ouvrir des petites, des moyennes et des grosses boîtes de conserve.

► boutique.ricardocuisine.com > 19,99 $