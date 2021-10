Scandale sexuel: Cheveldayoff a convaincu Bettman

Le commissaire Gary Bettman ne considère pas Kevin Cheveldayoff complice des agissements des dirigeants des Blackhawks de Chicago dans l’histoire du scandale sexuel impliquant l’ex-joueur Kyle Beach et son agresseur, l'ancien entraîneur responsable de la vidéo Brad Aldrich.

«Kevin Cheveldayoff n'était pas membre de l'équipe de direction des Blackhawks en 2010, a noté Bettman, vendredi, à propos de celui qui occupe le poste de directeur général des Jets de Winnipeg depuis 10 ans. Je ne peux donc pas lui attribuer la responsabilité des actions ou des inactions du club.»

«Son degré d'implication dans l'affaire est limité exclusivement à sa participation à une seule réunion. Je l'ai trouvé extrêmement ouvert et crédible dans notre discussion», a-t-il ajouté.

Par voie de communiqué, Cheveldayoff a remercié la Ligue nationale de lui avoir permis de se défendre en personne et d’avoir pu «expliquer son rôle et refaire le fil des événements» pendant qu’il occupait le poste d’adjoint au DG à Chicago.

«D’abord et surtout, je veux exprimer tout mon soutien et mon empathie envers Kyle Beach et tout ce qu’il a dû endurer depuis 2010. Il a été incroyablement brave de raconter son histoire. Nous pouvons tous utiliser son courage comme une inspiration pour faire un meilleur travail et s’assurer que le hockey soit plus sécuritaire pour tous ceux qui ont envie d’y jouer», a ajouté Cheveldayoff.

À la suite du dépôt du rapport d’enquête de la firme Jenner & Block, plus tôt cette semaine, le DG des Blackhawks Stan Bowman a remis sa démission, tout comme le vice-président des opérations hockey Al MacIsaac.

L’entraîneur-chef Joel Quenneville, jusqu’à tout récemment avec les Panthers de la Floride, a également accepté de quitter son poste, jeudi.