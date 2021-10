Toronto: Peter Nygard devant le tribunal pour des accusations d’agression sexuelle

Après son transfert de Winnipeg la veille, le magnat de la mode Peter Nygard devrait comparaître vendredi devant un tribunal de Toronto pour des accusations d’agression sexuelle.

L’interpellation de l’homme de 80 ans fait suite à un mandat d’arrestation lancé contre lui le 1er octobre et exécuté par le Service de police de Toronto, selon ce qu’a rapporté CTV News, jeudi.

Le magnat de la mode est accusé de six chefs d’agression sexuelle et de trois autres relatifs à des séquestrations survenus entre 1987 et 2006.

Nygard a accepté d’être extradé aux États-Unis où il entend répondre à des accusations de trafic sexuel et de racket, après la signature du formulaire de consentement au début du mois au Manitoba.

La décision d’extradition revient au ministre fédéral de la Justice qui ne s’est pas encore prononcé sur le sujet.

Aucune des accusations n’a encore été prouvée au tribunal contre M. Nygard qui persiste à nier tout en bloc.