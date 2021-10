SYLVAIN, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Ghislain Sylvain, époux de dame Linda Bernard, fils de feu Marie-Anne Routhier et de feu Théodore Sylvain. Autrefois de Saint-Séverin, il demeurait à Sainte- Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Kayvanz, Nemen (Jessy Filion) et Loree (Carl Bisson) ainsi que son petit-fils Bobby Fournier (Frédérique Poulin). Il était le frère de feu Rose-Annette (feu Henri Lehoux), Alma (feu Noël Sylvain), feu Lucienne (feu Henri-Paul Pomerleau), feu Jeannette (Gérard Lefebvre), Cécile (feu Jacques Vachon), Aldéa (feu Henri-Louis Turgeon), Gilles (Rollande Morin), Lorraine (André Clément), feu Céline (feu Gérard Cliche), feu Fernand (Pierrette Bourgea), feu René (Huguette Vachon), Marc-Henri (Suzanne Bourgea), Benoît (Clarisse Lamarre), Normand (feu Lily Lavoie, Louise Côté) et Francine (Eddy Drouin). Il était le beau-frère de Jacques (Johanne Lessard), Dary, Michel, Charlotte (Laurier Breton) et Lucie. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et pour leur gentillesse.