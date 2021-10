L'HEUREUX, André



À son domicile, le 10 octobre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur André L'Heureux, fils de monsieur Fabien L'Heureux et de feu madame Françoise Trudelle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h à 14h.Il laisse dans le deuil son fils Keven Pouliot L'Heureux, son père monsieur Fabien L'Heureux (Linette Aubé); sa compagne de vie Ginette Rochon et sa famille; ses frères et sœurs: Marie-France L'Heureux (Michel Lirette), Pierre L'Heureux, Jean L'Heureux (Sylvie Castonguay), Nancy L'Heureux (Jim Porter), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa mère madame Françoise Trudelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.