PICHÉ, Colette



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 13 janvier 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Colette Piché, épouse de monsieur Marcel Couture, fille de feu madame Cécile Fleury et de feu monsieur Gédéon Piché. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Marcel Couture, ses enfants : Dominique Couture (Sophie Théoret), Valérie Couture (Francis Bédard), Chantale Couture (Jean-Claude Giguère), Sophie-Elaine Hamel, Gilles Cartier (Sylvie Grenier), Marnie Rail; ses petits-enfants : Émily Anthony, Laury, Victor, Casey-James, Félix, Catherine, Marie Pier, Romain et Liam. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine (feu Raymond Piché), feu Sr Lucette, Fernande, feu Jean-Guy (feu Louisette Marcotte) Robert, Lise (Claude Dion) et feu André (Madeleine Germain). Ses beaux-frères et belles sœurs, Michel, Réjean (Carole Racine), Gaétan (Lyna Clavet). Ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis. Sophie Léger, Casey et James Albert, ainsi que tous les enfants dont elle a pris soin. Nous tenons à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur dévouement, leur support et les bons soins à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec.