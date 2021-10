ROBERGE, André



À La Vallée des Roseaux, le 22 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Roberge, époux de madame Lina Côté, fils de feu madame Juliette Levesque et de feu monsieur Joseph- Albert Roberge. Il demeurait à Baie- Comeau. Le salon ouvrira ses portes le samedi 6 novembre 2021, jour de la cérémonie, de 9 h à midi et à compter de 13 h 30.et de là au cimetière St-Joseph de Manicouagan. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Patrick (Nathalie), Guy (Caroline), Amélie (Mario) et Louis (Julie); ses petits-enfants : Marianne, Sabrina, Marc-Olivier, Vincent, Audrey, Samuel, Marylou et Charlotte; ses frères et ses sœurs : Jean-Guy, Rhéa, Hélène, Gisèle, Jean-Marc, Benoit et Sylvie; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant ainsi que La Vallée des Roseaux pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Vallée des Roseaux, 2370 boul. Laflèche, Baie- Comeau (Québec) G5C 1E4, www.lavalleedesroseaux.org. La direction de la cérémonie a été confiée à :