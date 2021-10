ROY, Pierrette



À la Maison Legault, le 15 octobre 2021, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Pierrette Roy, originaire de Thetford Mines, fille de feu dame Émilia Breton et de feu monsieur Irénée Roy. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 14 janvier 2022, de 18 h 30 à 21 h 30 et le samedi 15 janvier 2022, de 8 h 30 à 10 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au printemps 2022 au cimetière Mount-Hermon avec la famille immédiate. Elle a complété son cours d'infirmière à l'Hôtel-Dieu de Québec, (52-55), pour ensuite déménager à Schefferville (55-62), où donna naissance à ses trois enfants en plus d'y fonder un hôpital avec son ex-mari. Elle demeura aussi ensuite à Sillery (62-81), Neuville (81-95), dans le quartier Montcalm (95-2017), puis à Sainte-Foy (2017- 2021). Elle était l'ex-épouse de Louis Roy (Marthe Bouchard), la sœur de Michèle Roy, la belle-sœur de feu Augustin Roy (feu Claire Marchand), feu Jean Roy (feu Jeanine Veilleux), Marie Roy (Jean-Louis Bertrand) et Monique Roy. Elle était aussi la mère de Louise Roy (Alain Neuville), Dominique Roy (Serge Arsenault) et Marc-André Roy (Marie-France Demers). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants adorés: Ève-Marie (Thomas Couture), Thomas et Amélie Roy et leur maman, Nathalie Pelletier (François Bélanger); Olivier et Élizabeth Anderson; Émile et Claude Arsenault, et son arrière-petit-fils, Éloi Arsenault, ainsi que plusieurs neveux et nièces, notamment son filleul, Louis-René Roy. Finalement, elle quitte plusieurs grands amis, avec lesquels elle a entretenu des liens de toute une vie, en particulier Jean-Marie Poiré et Jeanine Plamondon mais aussi Claudette Cossette, Françoise Lamontagne, Ghislaine Dussault, Huguette Morin, Mariette Bourgault, Lyse Gagnon, Nicole Lamonde, Doris Huard, Andrée Dorion, Denise Charrier, Gemma Lepage, Annie Gabriel, Roger Paré, Gaétan Lafontaine et Sylvain Cyr, sans oublier les nombreux autres qui l'ont précédée dans la mort. La famille tient à remercier Madame Marie-Andrée Racine, travailleuse sociale (Services gériatriques spécialisés -Volet Hôpital de jour et ambulatoire, CHUL-CIUSSS-CN) qui a soutenu Pierrette et ses proches au cours des deux dernières années; le personnel de la Maison Legault, qui l'a entourée d'amour et de chaleur au cours de son séjour; les Drs Nicole Thibodeau et Jean-François Côté; la Dre Maryse Turcotte, qui l'a accompagnée à travers le processus de l'Aide médicale à mourir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO (in memoriam Pierrette Roy) pour la recherche auprès des jeunes atteints de psychose. Des formulaires seront disponibles sur place, et il est déjà possible de procéder à un don en ligne https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/