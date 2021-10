5 questions à l’auteur de Patrick Senécal présente

Après nous avoir surpris à chacun des épisodes de la première saison de Patrick Senécal présente, l’auteur et maître du suspense en rajoute. Cinq nouvelles histoires, allant de l’humour noir au gothique, en passant par le thriller ou le fantastique, débarquent juste à temps pour un week-end de peur, question de nous faire frissonner un peu.

Patrick, où trouves-tu le filon de chacune de tes histoires ?

Photo courtoisie, Karine Dufour

C’est très varié. Quelques-unes viennent de nouvelles que j’ai écrites par le passé sur des fanzines avant même qu’internet existe. Je les ai fait évoluer. Dans Eaux troubles (avec Éric Bruneau) par exemple, j’aimais l’idée que la piscine révèle la mauvaise conscience. Sinon, je prends de longues marches pendant lesquelles il m’arrive d’avoir des flashs. L’épisode Sans génie m’est venu en regardant un gars accorder sa guitare dans un parc. Je me mets en ouverture d’esprit. Au début, j’écrivais pour plus de personnages et de lieux. Je n’avais pas de limite. Mais dans une série anthologique, les décors ne reviennent pas, il faut y réfléchir pour répartir le budget. J’ai donc commencé à imaginer des huis clos avec moins de personnages, où on est plus dans l’intimiste, on joue avec l’équilibre de personnages confrontés à eux-mêmes.

Bien que les épisodes soient campés dans le monde d’aujourd’hui, quand tout bascule, on a l’impression que l’espace-temps n’existe plus. C’est volontaire ?

Photo courtoisie, Karine Dufour

Avec Stéphane Lapointe (le réalisateur), on se disait qu’il ne fallait pas que la série soit datée. On avait la volonté qu’elle reste de son temps. Quand les personnages sont dans un monde parallèle, ils sont déconnectés. L’épisode L’audition, par exemple, n’a pas d’époque. Ce qui est intéressant n’est pas la temporalité, mais les questionnements sur la peur, l’horreur, le malaise, le côté tordu.

On peut dire que tu as le sens du punch. Vois-tu un parallèle entre l’écriture d’horreur et l’humour ?

L’horreur et l’humour sont les deux extrêmes d’un même spectre. Ce sont deux filtres de la réalité complètement différents qui dépassent les limites du banal. Et si c’est mal fait, les deux peuvent se mêler. Dans les deux cas, tu veux te faire avoir et à la fin tu as un sourire satisfait, l’air de dire : tu m’as bien eu !

Quel plaisir prends-tu à mettre des personnages dans des situations inconfortables ?

En une demi-heure on n’a pas le temps d’aller dans la mise en place psychologique de ce qu’a vécu un personnage. Il faut le mettre tout de suite dans le trouble. Ce que j’aime, c’est de voir comment il va s’en sortir. Comme il ne s’en sortira probablement pas, c’est de voir de quelle manière ça va mal aller. Des fois le personnage le mérite. Des fois il est sympathique, donc ça prend une tournure plus dramatique. Dans l’épisode Par effraction, ce n’était pas un mauvais gars.

On te voit en début d’épisode, sans nécessairement faire l’acteur, et dans cette deuxième saison tu t’es commis comme réalisateur. Comment as-tu trouvé l’expérience ?

J’avais déjà réalisé un projet autofinancé, La reine rouge, mais là, c’était plus énervant. Stéphane Lapointe est un réalisateur exceptionnel et je voulais lui faire honneur, mais en ayant ma signature, mon regard. Je ne voulais pas que le monde arrive à mon épisode et fasse : Quossé ça ? J’ai tourné l’épisode Vieux couple avec Micheline Lanctôt et Gilbert Sicotte. J’étais en Cadillac. Ils ont été généreux et à l’écoute. C’est difficile être réalisateur. Il faut travailler dans les compromis, on ne peut pas tout contrôler, contrairement à l’écriture d’un roman. Mais le travail d’équipe et voir que tout le monde est là pour rendre ton imaginaire tangible, c’est grisant.

►Patrick Senécal présente Disponible sur Club illico