7 films à voir pour l’Halloween

Avec la quantité de films d’horreur, de zombies ou d’épouvante qui déferlent sur nos écrans chaque année, on devrait avoir l’embarras du choix quand vient le moment de choisir un titre pour meubler nos soirées d’Halloween. Pourtant, les films d’horreur qui réussissent à procurer quelques frissons demeurent quand même assez rares tellement la plupart d’entre eux finissent par se ressembler en revisitant sans cesse les mêmes codes. En voici sept qu’on ne se lasse jamais de revoir.

Halloween (1978)

Photo d’archives

On peut difficilement faire une liste de films à voir pour l’Halloween sans y inclure un titre de la célèbre saga centrée autour du psychopathe masqué Michael Myers. Classique intemporel réalisé de main de maître par John Carpenter, le premier long métrage de la série fait encore frissonner à tout coup avec sa scène d’ouverture filmée en caméra subjective, sa tension étouffante et sa musique anxiogène.

► Offert sur Amazon Prime, Crave et iTunes

Shining : l’enfant lumière (1980)

Photo d’archives

C’est le premier titre qui nous est venu en tête quand on nous a demandé de faire quelques suggestions de « films qui font peur ». Même s’il a été réalisé il y a plus de 40 ans, ce chef-d’œuvre de Stanley Kubrick adapté de l’œuvre de Stephen King n’a rien perdu de sa puissance et de son efficacité. Jack Nicholson et Shelley Duvall offrent des performances magistrales et certaines images – dont celles, inoubliables, des jumelles – sont si troublantes qu’elles nous habitent pendant longtemps après la projection.

► Offert sur illico, Amazon Prime et Crave

Le silence des agneaux (1991)

Photo d’archives

Si les films de tueurs en série ont eu la cote pendant plusieurs années à Hollywood, c’est en partie grâce à cet excellent thriller de Jonathan Demme qui a triomphé aux Oscars en 1992, récoltant cinq prix, dont celui du meilleur film. Anthony Hopkins est absolument terrifiant dans la peau d’Hannibal Lecter, un psychiatre meurtrier (et cannibale de surcroît) qui est sollicité par une jeune agente du FBI (Jodie Foster) pour l’aider à résoudre une enquête sur une série de meurtres commis par un tueur en série.

► Offert sur illico et iTunes

Dracula (1992)

Photo d’archives

On ne compte plus le nombre d’adaptations qui ont été faites du roman de Bram Stoker sur l’histoire du vampire Dracula. Mais ce drame fantastique réalisé par Francis Ford Coppola il y a une trentaine d’années est certainement le film qui est resté le plus fidèle au livre original. Gary Oldman y incarne un Dracula aussi romantique que sanguinaire qui s’éprend d’une jeune Mina Murray incarnée avec grâce par Winona Ryder. Dans ce film qui met aussi en vedette Keanu Reeves et Anthony Hopkins, Coppola réussit à mélanger habilement l’horreur, le gothique, le romantisme et même un soupçon d’érotisme.

► Offert sur illico, Netflix et iTunes

Les affamés (2017)

Photo d’archives

Avec la montée en puissance d’une nouvelle génération de cinéastes et d’auteurs, l’horreur et le fantastique s’imposent de plus en plus dans le paysage du cinéma québécois. Alors qu’un nouveau film de zombies québécois (Brain Freeze) vient de prendre l’affiche au cinéma, l’occasion est belle de revoir Les affamés, l’angoissant et hautement divertissant drame d’horreur de Robin Aubert qui met en scène un petit groupe de survivants cachés en forêt pour fuir des habitants de leur région affamés de chair humaine.

► Offert sur Club illico, illico, Netflix et présenté à Télé-Québec demain à 22 h

Midsommar – Solstice d’été (2019)

Photo d’archives

On aurait très bien pu choisir Hérédité, le premier long métrage du cinéaste Ari Aster, qui utilise avec une redoutable efficacité les codes du cinéma horrifique. Mais on a plutôt opté pour Midsommar, son film suivant, parce que cette proposition pour le moins déroutante nous a glacé le sang et hanté pendant des heures. Le film mérite aussi d’être vu pour la performance hallucinante de Florence Pugh dans la peau d’une jeune femme en deuil qui se rend en Suède pour assister à un étrange festival.

► Offert sur illico, Crave et Amazon Prime

Nous (2019)

Photo d’archives

Comme il l’avait fait dans son film précédent, l’excellent thriller Get Out, le cinéaste américain Jordan Peele allie l’horreur, la comédie et la satire sociale dans ce drame d’épouvante brillant dont l’intrigue fait écho aux problèmes d’inégalité sociale qui rongent les États-Unis depuis tant d’années. Porté par une performance vibrante de Lupita Nyong’o, Nous revisite de façon troublante le concept du double maléfique, souvent abordé dans le cinéma fantastique.

► Offert sur Club illico, illico, Netflix et iTunes