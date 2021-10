CYR, Marcel



À son domicile, le 8 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Marcel Cyr, fils de feu monsieur Willie Cyr et de feu madame Angéline Ouellet. Il demeurait à Québec.de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Réjean et Myriam; sa petite-fille : Mégan Cyr; ses frères et sœurs : feu Marc-Émile (Jeannine Côté), feu Gérard (Florence Gingras), Alda, feu Aline (Réal Proteau), Normand (Rosette Dubé), Alfred (Joanne Anderson), Roger (Linda Boivin), son filleul André Cyr, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diavie, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Qc), G1W 2L4, (418) 656-6241.