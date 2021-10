BÉLANGER, Jacques



À l'Hôpital Laval, le 14 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Bélanger, époux de madame Claire Légaré et fils de feu monsieur Louis Bélanger et de feu madame Cécile Latulippe. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse madame Claire Légaré; ses frères et sœurs : Cécile (feu Roch Bourgault), Louisette (Jean-Yves Lachance), Thérèse (feu Jean-Marc Gauthier), feu Gilles (Diane Chamberland), Lise, Gisèle (Jocelyn Bleau), Laurent (Denise Paradis), Claire (Marc-André Morissette), Lucille (Denis Magnan), France (Gaston Langlais), Aline (Benoit Daigle), feu Roch et feu Rachel. Il laisse aussi dans le deuil sa belle sœur Berthe Couillard (feu François Légaré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont son fidèle compagnon Bosco. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 683-8666.