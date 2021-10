Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Maelström

Photo courtoisie

Alors que Dune, le nouveau film de science-fiction de Denis Villeneuve, fait courir les cinéphiles dans les salles du monde entier, une version fraîchement restaurée de Maelström, son deuxième long métrage sorti en 2000, vient d’atterrir sur les plateformes de Vidéotron et d’Apple. Même s’il n’est pas aussi maîtrisé que les films récents de Villeneuve, Maelström laissait déjà entrevoir le grand talent du cinéaste québécois acclamé. Encore aujourd’hui, le film impressionne par ses qualités esthétiques et le jeu intense et saisissant de l’actrice Marie-Josée Croze.

► Où : illico, iTunes

Guillaume Lafond dans votre salon

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après avoir fait sa marque au sein de la plus récente cuvée de Star Académie, Guillaume Lafond est désormais prêt à dévoiler son univers musical en entier avec un premier concert virtuel. Au programme : relectures de classiques du répertoire country, mais également quelques nouvelles compositions inédites. Voilà qui devrait permettre aux fans de patienter jusqu’à la sortie de son premier album, attendu l’an prochain.

► Où : en ligne jusqu’à lundi

► Coût : 20 $

► Info : Livedanstonsalon.com

Des quintettes romantiques au Diamant

Le Foyer du Diamant, avec son piano Steinway recouvert de feuilles d’or, est un endroit approprié pour la musique de chambre. Le pianiste Jean-Michel Dubé et un quatuor à cordes mettant en vedette des musiciens des Violons du Roy, avec Isaac Chalk, Noëlla Bouchard, Pascale Gagnon ainsi que Raphaël Dubé et Benoît Loiselle en alternance, offrent un concert de 45 minutes autour de quintettes écrits par Robert Schumann et le compositeur québécois André Mathieu. Il est possible, aujourd’hui, pour une dernière journée, d’acheter le lien de cette webdiffusion.

► Où : lediamant.ca

Martha Wainwright sur scène et en ligne

Photo Pierre-Paul Poulin

En entrevue, Martha Wainwright a dit de son tout récent Love Will Be Reborn : « C’est un grand album pour moi comme artiste parce qu’il marque un nouveau chapitre de ma vie. » Après un divorce difficile, l’artiste montréalaise a retrouvé l’amour et nous la retrouverons sur scène, ce soir, à Québec. En personne ou en webdiffusion, c’est au choix.

► Où : Au Palais Montcalm et sur palaismontcalm.com, à 19 h 30