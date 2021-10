Affaires paranormales à Vaudreuil-Dorion

Très heureux de sa série à succès Infectés, parue avant et pendant la pandémie, Marc-André Pilon revient cet automne avec un nouveau roman pour les adolescents, Déluges. À la fois inspiré par les inondations et par son intérêt pour les phénomènes paranormaux, le roman raconte comment une famille ordinaire nouvellement installée à Vaudreuil-Dorion se retrouve dans des situations... extraordinaires.

Quelques semaines à peine avant de terminer son secondaire, Laurie quitte Montréal pour s’installer avec sa famille dans une maison ancestrale de Vaudreuil-Dorion. Ça part mal : il pleut sans arrêt. Très vite, elle constate qu’il y a quelque chose qui cloche avec cette nouvelle demeure. Elle se sent bizarre, son chat disparaît, les membres de la famille ont des comportements inhabituels. Tout va de travers et la pluie continue de tomber...

En se liant d’amitié avec un jeune de sa nouvelle polyvalente, André, Laurie découvre que sa maison a un passé mystérieux. Dans les années 1960, les occupants sont partis en laissant tout derrière eux et n’ont jamais été retrouvés. Pendant ce temps, l’eau s’infiltre dans le sous-sol et il se passe des choses inquiétantes.

Horreur paranormale

Marc-André Pilon, grand fan de films d’horreur, s’est délecté en écrivant cette histoire palpitante où des phénomènes inquiétants frappent son quartier résidentiel, en bordure du lac des Deux-Montagnes.

« C’est de l’horreur... mais c’est de l’horreur paranormale et le roman est plus un suspense psychologique », explique-t-il. « Il n’y a pas trop de trucs dégueu, pas de gore », dit l’auteur, qui lisait déjà des romans de Stephen King en sixième année.

L’idée lui trottait en tête depuis longtemps. « À Vaudreuil, il y a eu des inondations en 2017, mais à ce moment-là, j’étais en train d’écrire Infectés. Il y a eu d’autres inondations en 2019. Je ne veux pas faire l’oiseau de malheur, mais j’imagine que ça va se reproduire. »

« Les changements climatiques apportent une forme de tension et d’horreur réelle, et plus l’eau monte dans la ville et dans la maison, plus les phénomènes s’intensifient. Il y a un lien entre l’eau et les phénomènes... sans vouloir vendre les punchs. »

Le don de prémonition ?

Marc-André a aimé relever le défi d’écrire sur les phénomènes paranormaux, en écrivant une histoire bien ancrée à Vaudreuil-Dorion. Il s’est même inspiré d’une vraie maison de sa ville, d’une piste cyclable qu’il emprunte, d’une pizzéria qu’il fréquente...

Croit-il aux phénomènes paranormaux ? « Je suis pas mal sceptique... », assure-t-il. Mais sa grand-mère croyait aux esprits, aimait les films d’horreur et faisait des rêves prémonitoires. Sa tante tirait les cartes avec le Tarot.

En plus du talent d’écrivain, peut-être a-t-il des dons ? « Si j’ai un don de prémonition... ça a été d’écrire Infectés avant la pandémie ! »

Marc-André Pilon enseigne le français en 5e secondaire à Vaudreuil-Dorion.

Il est l’auteur de la populaire série jeunesse Infectés, parue en 2019 et en 2020.

Best-seller au Québec, la série a été publiée en Belgique pour être vendue sur le marché européen.