Attention à votre chien le soir de l’Halloween

Que ce soit par peur, par excitation ou par intérêt pour un écureuil, plusieurs chiens pourraient être tentés de prendre la poudre d’escampette le soir de l’Halloween, prévient l’organisme «Ge cherche Charly».

La porte de la maison qui s’ouvre régulièrement pour offrir des friandises aux enfants est une sortie facile pour un animal qui craint les petits monstres ou qui est attiré par un objet ou un autre animal à l’extérieur.

Chaque année, l’organisme aide à retrouver des chiens perdus à travers la province. Mais avant tout, «Ge cherche Charly» veut sensibiliser la population aux risques d’évasion des chiens aux moyens de réussir à approcher ceux qui sont perdus.

«Les gens qui voient un chien ont tendance à dire "je vais essayer de l’attraper", mais c’est la dernière chose à faire», a expliqué Geneviève Duperron, fondatrice de «Ge cherche Charly», en entrevue à TVA Nouvelles.

Plutôt que d’aller vers le chien, Mme Duperron suggère plutôt de s’accroupir et de laisser l’animal venir à soir.

La technique fonctionne encore mieux lorsqu’on peut se placer derrière une cage et laisser l’animal y entrer doucement avant de refermer la porte.

Une bénévole de l’organisme rappelle aussi que le port d’une laisse demeure le meilleur moyen d’éviter une fugue.

«C’est une fausse croyance de penser que le chien est plus heureux s’il n’est pas attaché, surtout quand c’est un environnement qu’il ne connait pas et quand il peut y avoir des facteurs stimulants pour le chien. Un écureuil, un lapin, on ne sait jamais quand il va décider de partir», a-t-elle soutenu.

- D’après les informations de Mélissa Paquette