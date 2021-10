LEMAY, Soeur Gisèle, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 27 octobre 2021, est décédée soeur Gisèle Lemay, en religion soeur Théodore-Marie, soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 99 ans dont 79 ans de vie religieuse, fille de feu dame Cécile Pître et de feu Théodore Lemay. Elle demeurait à Lévis et elle était native de Portneuf, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Henri (feu Françoise Waterall), feu Juliette (feu Albert Paquin), Irène, feu Alphonse (Jeannine Landry), feu Philippe, feu Marcelle (feu Guy Frenette) et de Claudette (feu Normand Julien). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines. N.B. :La défunte sera exposée à la Maison Louise-Élisabeth, 3, rue de l'Entente, Lévis,de 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 14 h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction du