Capitaine Trudeau part en voyage

Justin Trudeau est à Rome pour assister au G20, puis il se rendra à Glasgow pour la COP26. Les paroles d’une ancienne émission pour enfants reviennent en tête : Capitaine Bonhomme part en voyage vers d’autres rivages...

Il faut bien avouer qu’à l’international, Justin Trudeau fait plutôt figure de capitaine d’opérette. On se demande presque pourquoi il participe à ces grandes réunions internationales, tant son incompétence y transpire. En fait, les relations internationales ne sont pour lui qu’une occasion d’accroître sa visibilité. Pour le reste, il n’accorde qu’une importance très secondaire aux questions internationales.

1. Quelle est l’importance du ministre des Affaires étrangères ?

Le ministère des Affaires étrangères – que Trudeau a nommé Affaires mondiales Canada, on ne sait trop pourquoi – a été représenté en 6 ans par cinq ministres différents. Aucun n’a eu le temps d’approfondir ses contacts à l’étranger ou de creuser des dossiers. Normalement, le ministre des Affaires étrangères est un des ministres les plus importants. Souvent, il arrive second après le premier ministre.

2. Les ministres nommés aux Affaires étrangères avaient-ils la compétence requise ?

On nomme normalement à ce poste des personnes expérimentées, formées en science politique ou dans une discipline contexte. Le seul qui répondait à ce double critère était Stéphane Dion. Marc Garneau n’avait pas la formation requise pour diriger ce ministère. François-Phillipe Champagne était un novice en politique. Christia Freeland était aussi une novice, formée en études slaves et russes (elle est en plus une pro-Ukrainienne extrémiste). Mélanie Joly, l’actuelle ministre, est aussi une novice.

3. Comment se compare le Canada avec les autres pays ?

En comparaison, les ministres canadiens des Affaires étrangères font souvent pâle figure. Par exemple, en France, Jean-Yves Le Drian est agrégé d’histoire et il s’est fait élire pour la première fois en 1977. Anthony Blinken, aux États-Unis, détient un diplôme en sciences sociales en plus d’un diplôme en droit. Il est diplomate de carrière. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est diplômé en relation internationale, en plus d’avoir mené une longue carrière de diplomate. Wang Yi, en Chine, a suivi une filière similaire. Subrahmanyam Jaishakar, en Inde, est un ancien diplomate et ambassadeur de carrière qui possède deux maîtrises, dont une en science politique. En outre, les ministres des Affaires étrangères sont souvent polyglottes.

4. Quels sont les défis du Canada à l’étranger ?

Le Canada a plusieurs immenses défis à l’étranger. Parmi eux, il doit s’éloigner autant que possible de la Chine de Xi Jinping, ménager les relations économiques avec les États-Unis, regagner l’influence perdue à l’ONU, protéger le territoire arctique, apaiser les flots de réfugiés, protéger les intérêts canadiens, épauler les entreprises pour développer de nouveaux marchés et ainsi de suite. Ces tâches requièrent un premier ministre intellectuellement agile et un ministre des Affaires étrangères qui connaît à fond ses dossiers. Ce n’est malheureusement pas le cas au Canada.

5. Que peut-on attendre de Trudeau ?

Justin Trudeau se tiendra-t-il debout face à la Chine ? Sûrement pas. Il versera sans doute quelques larmes sur le triste sort des femmes dans plusieurs pays. Il promettra, avec des trémolos, que le Canada s’engage à atteindre ses objectifs en environnement. Il énoncera quelques remarques qui feront grimacer Mélanie Joly et Steve Guilbault, qui sont autrement plus compétents que lui à l’international. Au fond, Justin Trudeau est rattrapé par sa formation insuffisante et par sa faible expérience. Et il déteste se faire voler la vedette.