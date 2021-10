FISETTE, Luc



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 18 octobre 2021, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédé monsieur Luc Fisette, époux de madame Marie Dufour, fils de feu madame Laurette Bibeau et de feu monsieur Roger Fisette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.. La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont samedi le 6 novembre 2021 à 10 h 30 en toute intimité. Outre son épouse, madame Marie Dufour, il laisse dans le deuil ses deux fils: Olivier et Alexandre (Anaïs Michaud-Cloutier); son petit-fils: Samuel; ses frères et ses soeurs: Madeleine (Rodrigue Simard), Christiane (Pierre Audet) et Jean (Denise Bérubé); son beau-frère: Jean Dufour; son filleul: Vincent Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin ou Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.