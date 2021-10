Célébrer l’Halloween avec Stephen King

En 1974, Stephen King a entamé sa carrière d’écrivain avec le célèbre Carrie. Et depuis, jamais il n’a cessé d’écrire des romans d’horreur. Pour se mettre dans l’ambiance, voici ceux que l’on conseille.

Salem — 1975

Dans la préface qui accompagne l’édition augmentée et illustrée parue en 2006 chez JC Lattès, Stephen King écrit : « Salem, malgré tous ses défauts, est l’un de mes meilleurs romans. L’un des plus effrayants aussi. Si vous ne le saviez pas encore, je vous le dis... Et si vous le saviez déjà, je vous le répète... » Il faut donc s’attendre ici à claquer des dents, l’horreur s’étant invitée à Jerusalem’s Lot, une petite ville du Maine qui aurait mieux fait de ne jamais figurer sur les cartes. Car même si on ne croit pas aux histoires de vampires, celle-ci pourrait bien nous faire changer d’avis...

Shining, l’enfant lumière — 1977

Si l’adaptation de Stanley Kubrick fait indiscutablement partie des grands classiques du cinéma d’horreur, le livre est encore plus terrifiant. En le lisant, on comprendra en effet beaucoup mieux pourquoi l’hôtel Overlook est un endroit aussi maléfique que dangereux. Tout comme on comprendra beaucoup mieux ce qui a poussé Jack Torrance à vouloir y passer l’hiver seul avec sa famille, ou ce qui va l’amener à sombrer peu à peu dans une folie meurtrière.

On souligne au passage que Docteur Sleep, la suite qui a été publiée en 2013, n’a absolument rien de soporifique. Au contraire !

Ça — Deux tomes, 1986

Avec Ça, nuits blanches garanties. Non seulement parce qu’on y sera très vite accro et qu’on aura ensuite énormément de mal à en interrompre la lecture, mais parce que tout ce qui va se produire à Derry en 1957 promet d’alimenter bien des cauchemars. Un petit avant-goût ? Une funeste créature se terre dans les égouts de cette ville et chaque fois qu’elle le peut, c’est aux jeunes enfants qu’elle va préférer s’en prendre...

Là encore, la version écrite surpasse l’adaptation cinématographique, le plus grand talent de King étant de camper à la perfection ses personnages.

Cellulaire — 2006

C’est l’un des romans les plus gore de Stephen King, sinon le plus gore. Du coup, il était assez difficile de ne pas en parler ici ! Quoi qu’il en soit, l’histoire débute vraiment sur les chapeaux de roues : sans que personne puisse expliquer pourquoi ou comment, l’ensemble des téléphones cellulaires vont se mettre à émettre une dangereuse impulsion qui transformera instantanément en zombies déchaînés tous ceux qui auront le malheur de s’en servir. En quelques heures, la planète entière ressemblera ainsi à un vaste charnier et grâce à Clayton Riddell, un auteur de bandes dessinées qui tentera l’impossible pour sauver sa peau, on en aura un excellent aperçu !

L’Institut — 2019

En français, L’Institut a été publié l’an dernier. Ce qui, d’ici la parution d’Après (prévue au cours du mois de novembre), en fait le tout dernier roman de King. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on l’a retenu. Mais ça commence raide : en pleine nuit, des intrus vont assassiner les Ellis afin de s’emparer de leur fils Luke, un enfant de 12 ans ayant des dons à part. Ce dernier sera ensuite amené et enfermé dans un institut absolument cauchemardesque. Avis aux intéressés, L’Institut a remporté en 2019 le Goodreads Choice Awards du meilleur livre d’horreur.

5 autres King effrayants à se mettre sous la dent