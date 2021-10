Congédier des femmes au nom de la parité?

L’Assemblée nationale a connu un débat surréaliste cette semaine. Après des années à souhaiter plus de femmes sur les conseils d’administration des sociétés d’État, le projet de loi 4 du gouvernement en congédierait quelques-unes. Sans raison autre que celle qu’elles sont femmes. Bizarre ? Les réactions de l’opposition furent aussi loufoques que l’effet du projet de loi.

J’explique. Le projet de loi 4 vise à moderniser la gouvernance des sociétés d’État. Un effort louable et pertinent. L’un des articles viserait à assurer la présence de femmes sur ces conseils, un objectif déjà fixé dans les lois du Québec depuis 15 ans.

Voici le libellé de l’article en question :

« 3.5. La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. La condition établie au premier alinéa est satisfaite lorsque la proportion de femmes ou d’hommes se situe entre 40 % et 60 % du nombre total... »

Le problème est le suivant : certaines sociétés d’État ont aujourd’hui même plus de 60 % de femmes, et pas les moindres. Par exemple, le CA de Loto-Québec compte 11 membres, dont 7 femmes. Faites le calcul, on dépasse le 60 %.

Hydro-Québec

Chez Hydro-Québec, la présence féminine au conseil est encore plus forte : 11 femmes sur 16. Allez voir le curriculum vitae impressionnant de ces femmes ! La PDG Sophie Brochu est une star du monde des affaires au Québec. Elle arrive du poste de PDG d’Energir (Gaz Métro).

La présidente du CA est Jacynthe Côté, l’ancienne cheffe de la direction de Rio Tinto Alcan. Y siègent aussi la vice-présidente ressources humaines de Metro Geneviève Bich, la cheffe de la direction financière du Groupe Aldo Geneviève Brouillette, la vice-présidente de CAE Hélène Gagnon.

Il y a aussi des femmes du milieu universitaire, en science et en gestion. Un poste est toujours réservé au sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Devinez quoi ? Le poste est occupé par une femme : Marie-Josée Lizotte.

Avant cette semaine, presque personne ne s’était rendu compte qu’il y avait autant de femmes. Et ce n’est pas un problème, personne ne pense qu’Hydro n’est pas entre bonnes mains. Faut-il vraiment tasser deux femmes compétentes pour un principe de parité ? Absurde.

Drôle de parité !

À l’inverse, je suis amusé par la réaction des partis d’opposition qui suggèrent la parité à sens unique. Il faudrait définir la parité comme un minimum de 50 % de femmes, sans maximum. En somme, les femmes devraient occuper entre 50 % et 100 % des postes sur les conseils. Ils rejettent la parité pour gagner l’étiquette de féministes à tout prix.

La loi devrait se contenter de souhaiter des conseils compétents, représentatifs de la réalité des hommes et des femmes. Ces quotas sont dépassés. Les femmes émergent partout dans les positions de pouvoir et ce processus est irréversible. Surtout avec les femmes aussi majoritaires dans nos universités.

Abandonnez cet article du projet de loi. Nous sommes en 2021.