LABRIE, Robert



Une année se sera bientôt écoulée depuis que tu nous as quittés si subitement. Le temps n'efface pas la tristesse de la séparation, et le vide que ton départ a laissé ne se comblera jamais. La mémoire reste le seul pouvoir que l'on détient pour te garder auprès de nous et dans nos cœurs à jamais.Afin de lui rendre l'hommage qu'il n'a pu avoir à cause de la Covid-19 et de souligner l'anniversaire de son décès, la famille vous accueillera à lale samedi 6 novembre prochain de 9h à 12h et de 13h à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou par un don au projet de la construction d'un dortoir pour les jeunes élèves au Népal par le site Gofundme, à la mémoire de Robert Labrie : https://gofund.me/ecf02a63.