De nouveaux personnages pour les enfants

Si vous passez par la plateforme Squat de Télé-Québec, vous découvrirez des personnages rigolos originaux pour guider les enfants et permettre leur développement : un concombre superhéros et un panda roux, le meilleur ami d’une fillette.

• À lire aussi - Télé nostalgie: de tous les genres pour Cynthia Wu-Maheux

Le premier se prénomme Super Plex alors que le deuxième fait partie du duo Lotus et Cali. Bien qu’ils aient des missions différentes, légume et animal ont été créés de A à Z au Québec. Ils savent comment accompagner les jeunes sur le Web et au petit écran.

Photo courtoisie, Télé-Québec

Leur propriété intellectuelle appartenant à Télé-Québec, ils peuvent donc habilement être déclinés par la chaîne. Mais ce n’est pas le seul avantage notable qu’ils présentent.

« Ce qu’on trouve vraiment intéressant, c’est que ça nous permet de faire de la cocréation avec les enfants, explique Hélène Archambault, directrice des médias numériques à Télé-Québec. Pour l’émission Super Plex, les personnages ont été créés dans des ateliers, en classe. Le contenu a beaucoup d’avenir avec la cocréation avec les enfants ; ça les implique, ça leur donne un peu d’«empowerment», ça leur permet de laisser aller leur créativité... »

Avec Super Plex, Lotus et Cali, il est possible de « modeler le contenu » et « d’être près des enfants », deux éléments non négligeables quand vient le temps d’intéresser et d’éduquer un jeune public.

Les aventures de Super Plex peuvent être visionnées en ligne (https://squat.telequebec.tv/super-plex) ou à la télé.

Une petite fille et un panda roux

Outre Super Plex, Télé-Québec a donné naissance à Lotus et Cali, une petite fille et un panda roux cultivés. Déjà bien en vue sur le Squat, les inséparables amis débarqueront à l’antenne de Télé-Québec en janvier prochain. Pas surprenant avec le succès qu’ils connaissent grâce à leurs capsules dans lesquelles ils profitent de leurs explorations littéraires pour expliquer divers mots de français.

Mais même avec ces réussites à l’appui, créer pour les enfants représente toujours un défi, rappelle Hélène Archambault. D’où l’importance de les impliquer si on souhaite les rejoindre et les intéresser fortement au contenu québécois.

À VOIR AUSSI...