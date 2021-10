PARENT, Cécile Gagnon



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 23 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Gagnon, épouse de feu monsieur Thomas Parent. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants : François (Marie-Josée Desroches), Hélène et Danielle ; ses petits-enfants : Audrey (François Darveau), Dave (Catherine Tessier), Catherine (Vincent Baril), Laurence (Julien Dubé), Élyse (Maxime Charbonneau) et Anthony et ses sept arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Alexandrine, sa belle-sœur Juliette ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs défunts des familles Gagnon et Parent. Remerciements au personnel de l'urgence et du 3e étage de l'Hôpital de Saint-Raymond ainsi que celui du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Nous remercions le personnel du Château Bellevue d'avoir considéré la "p'tite Cécile" comme un membre de leur grande famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, https://www.coeuretavc.ca/